Развитие мирового судостроения станет одной из тем Международного арктического форума – 2019

В настоящее время в судостроении активно разрабатываются перспективные двигатели, работающие на более экологичных и экономичных видах топлива, материалы и конструкции, бортовые системы, технологии защиты судов от льда и снижения ледовой нагрузки. Инновационная деятельность ведется и в части проектирования средств автономного и дистанционного управления крупными судами для транспортировки опасных грузов и удешевления перевозок. До 2024 года планируется строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газе для круглогодичной отгрузки сырья из порта Сабетта.

«Судостроение – отрасль экономики от развития которой зависит потенциал торгово-экономических отношений между Россией и ведущими странами мира, и, как следствие, улучшение мировой экономической ситуации в целом, – сообщил Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, – Основное внимание на сегодняшний день приковано к строительству атомного ледокольного флота для расширения возможностей коммерческого судоходства в Российской Арктике. И в рамках деловой программы Международного арктического форума – 2019 участники ознакомятся с достижениями отрасли, а также серьезно проработают инновационные проекты, который помогут осуществить прорыв в российском судостроении».

В сессии примет участие президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «При том, что ОСК активно занимается развитием экспорта своей продукции, российский рынок является основным для нас. Именно поэтому мы примем самое деятельное участие в работе Форума, обменяемся с коллегами опытом внедрения последних инновационных решений, обсудим международные проекты, которые нам необходимо реализовать в ближайшие годы» – прокомментировал участие в Международном арктическом форуме А.Рахманов.

Еще одна сессия в рамках V Международного арктического форума будет посвящена тесно связанной с судостроением теме производства и использования сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. Ожидается, что в дискуссии примет участие Министр энергетики Российской Федерации А.Новак. Эксперты и руководители всех задействованных в развитии рынка СПГ компаний и ведомств обсудят проекты расширения одного из наиболее перспективных в газовой отрасли направлений.

Как полагают эксперты, с запуском проектов СПГ на Ямале Россия получила реальные шансы стать одним из мировых лидеров на этом рынке. Предполагается, что половину планируемого грузопотока по Северному морскому пути составит именно СПГ.

Ультрасовременные технологии в судостроении будут продемонстрированы в рамках мероприятия ПАО «Современный коммерческий флот» (Совкомфлот), которое пройдет на полях Международного арктического форума – 2019 – на одном из судов серии «зеленых» крупнотоннажных танкеров типоразмера «Афрамакс». Руководители компании продемонстрируют собравшимся ультрасовременные технологии этого новейшего танкера, который уже задал мировой судоходной отрасли новый стандарт безопасности и качества, соответствующий государственной программе Российской Федерации и установкам руководства страны об ускорении внедрения газомоторного топлива на транспорте.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля 2019 г.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

Справочная информация:

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности, а в 2017 году Форум был посвящен теме «Человек в Арктике». Главная тема предстоящего V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» будет звучать как «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

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