Россияне рассказали, какая зарплата заставит их работать лучше

Три четверти граждан России или 75% уверены, что их заставит работать лучше более высокая заработная плата. Эффективность их труда увеличится, если зарплата станет больше, хотя бы в полтора раза. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Национального агентства финансовых исследований(НАФИ).

О повышении планки оплаты труда в полтора-два раза заявили 43% респондентов из 75% заявивших о недостаточной оплате собственного труда. Исследователи отмечают рост числа недовольных зарплатой по сравнению с 2018 годом, тогда эти цифры были меньше - 64% и 31% соответственно.

16% респондентов, большинством которых являются женщины, сообщили, что работают на пределе своих возможностей. По сравнению с прошлым годом граждан, которые борются с желанием уволится, стало меньше на 12%. Как сообщают исследователи, это связано с ростом зарплат у бюджетников.

Также исследование показало, что каждый третий работающий россиянин ожидает в этом году роста зарплаты, что, по мнению опрошенных, также прибавляет эффективности их труда.