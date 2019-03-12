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Сбербанк взялся за пожилых

Москва, 12.03.2019
#Кредиты
#Экономика
  • Сбербанк взялся за пожилых

ТАСС

Сбербанк повысил максимальный возраст по потребительским кредитам до 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет. Помимо этого, Сбербанк запустил новый продукт для молодежи и пенсионеров «Потребительский кредит под поручительство». Его могут взять молодые люди с возрастом в момент получения кредита от 18 года и пенсионеры с возрастом на момент получения от 60 лет и на момент возврата кредита — аж до 80 лет. Поручитель по кредиту должен быть моложе 70 лет на момент погашения кредита.

В пресс-релизе банка также отмечается, что специальные продукты для людей пенсионного возраста – одни из наиболее приоритетных для Сбербанка.

Как объясняет член экспертного совета по денежно-кредитной политике Государственной Думы Максим Петроневич, банки, когда выдают кредит, учитывают риск уменьшения доходов в момент выхода на пенсию. Таким образом, повышение Сбербанком возраста по потребительским кредитам г-н Петроневич связывает именно с увеличением пенсионного возраста. 

Напомним, что по статистике Росстата за 2018 год население России старше 70 лет составляет 9,2%, 65-69 лет – 5,4%, 60-64 лет – 6,7%. Довольно широкая аудитория для новых кредитных продуктов Сбербанка. Для сравнения трудоспособное население (по методологии Росстата: мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года) в России начиная с 2008 года (62,9%) сокращается как в абсолютном, так и относительном выражении, и в настоящий момент составляет 56%. За этот же период доля населения старше трудоспособного продолжала расти. Так что интерес Сбербанка к этому сегменту волне понятен.

За 2018 год  розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 25,0% до 6,8 трлн рублей, и потребительские кредиты и прочие ссуды занимали в нем около трети. Вместе с тем реальные доходы населения стагнируют, и найти хороших заемщиков становится все труднее — похоже, с этим  проблемы и у Сбербанка. У пожилых обычно хорошая платежная дисциплина и полностью белый источник дохода, который, как правило, поступает на счет в том же Сбере. Не стоит забывать и о страховках, которые, скорее всего, активно будут предлагать старшему поколению вместе с потребкредитом. 

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