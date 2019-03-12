СМИ: задержаны мэр Рязани и его заместитель

Сергей Карабасов – исполняющий обязанности главы Рязани – задержан сотрудниками правоохранительными органов.

Как передаёт «Медиа Рязань» со ссылкой на свои источники, вместе с градоначальником также задержан его заместитель Сергей Савин.

В свою очередь РИА Новости уточняет, что чиновников допрашивают по делу о получении крупной взятки от одного из местных поставщиков мясной продукции. Речь идёт о взятке на сумму 1,5 млн. руб.

Между тем, представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала журналистам, что Карабасов и Савин в настоящее время дают показания в региональном Управлении ведомства в качестве свидетелей.

Другие подробности пока не сообщаются.