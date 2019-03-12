США отзывают своих дипломатов из Венесуэлы

Вашингтон объявил, что до конца недели отзовет своих дипломатов из Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Уточняется, что в указанный период Каракас покинут почти все американские дипломатические работники, а также члены их семей.

По словам Помпео, отзыв дипломатов из этой страны отражает общее «ухудшение обстановки в Венесуэле». Он также добавил, что это печальный факт, поскольку дипломаты США имели сдерживающий фактор. Однако, в чем этот фактор состоит госсекретарь США не пояснил.

Напомним, часть американских дипломатов уже покинула страну в конце января этого года. Решение объяснялось «обеспечением безопасности».

Ранее Помпео выступил с критикой в адрес российской компании «Роснефть» за продолжающиеся закупки нефти из Венесуэлы и игнорирование санкций США, которые были введены против этой страны с начала года. Помпео обвинил Россию в этой связи в попытках спати режим Мадуро.