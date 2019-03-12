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Стартовал обратный отсчет: четыре недели до KEF`2019 – Российского саммита конкурентоспособности

Москва, 12.03.2019
Четыре недели осталось до открытия XVI Красноярского экономического форума. KEF`2019 пройдет в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности.
  • Стартовал обратный отсчет: четыре недели до KEF`2019 – Российского саммита конкурентоспособности

из архива пресс-службы

Ведущие мировые экономисты, капитаны российского бизнеса, члены Правительства России и главы регионов обсудят 28-30 марта самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования.

В работе Форума примут участие более 5000 человек, среди них более 300 спикеров. Организаторы Форума – Правительство России и Правительство Красноярского края. Председатель Оргкомитета – Заместитель Председателя Правительства России     Дмитрий Козак. Оператор Форума и программная дирекция – УК «Спутник». Экспертный совет KEF`2019 возглавил президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев.

«Тема конкуренции, которой посвящен KEF’2019, приобретает новое звучание в свете событий, происходящих в мировой экономике. Намечается очередной перелом глобальных экономических тенденций, а это меняет условия конкуренции всех стран и компаний и заставляет задуматься о поиске новых решений, чтобы не упустить возможности для продолжения экономического роста», – отмечает Михаил Дмитриев.

Отличительная черта KEF`2019 – ряд отраслевых конференций и круглых столов высокого уровня по обсуждению самых актуальных вопросов развития секторов экономики между руководством крупнейших корпораций страны, членами Правительства России и главами институтов развития. Подобные встречи, в частности, состоятся с участием лидеров энергетических корпораций – членов Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, крупнейших компаний металлургии, автопрома, ритейла, лесопромышленного комплекса и других секторов экономики.

Пленарный зал KEF`2019 станет местом ярких дискуссий экономистов мирового уровня, специализирующихся на вопросах конкурентоспособности стран, среди которых глава McKinsey Institute Джонатан Вотцель, автор методологии рейтинга WEF Хавьер Сала-и-Мартин, автор бестселлеров Connectography и Future is Asian Параг Ханна, ректор РЭШ Шломо Вебер.

Участие в Форуме примут министр энергетики Александр Новак, министр науки и образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы институтов развития. По традиции Красноярский форум останется местом встреч бизнеса с руководством регионов Сибири и Дальнего Востока.

KEF`2019 – Российский саммит конкурентоспособности – состоится 28-30 марта 2019 года в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске.

Регистрация открыта на официальном сайте www.krasnoforum.ru   

Для получения дополнительной информации обращайтесь в Пресс-центр KEF'2019: press@krasnoforum.ru

Телефон в Москве +7(905)738-81-79, в Красноярске +7(960)767-81-11.

По вопросам аккредитации СМИ:

press_question@krasnoforum.ru или по телефону +7(905)738-96-91.

#КЭФ2019, #KEF2019, #КЭФПЕРЕЗАГРУЗКА

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