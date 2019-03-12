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ЦБ отчитался об успехах в девалютизации

Москва, 12.03.2019
  • ЦБ отчитался об успехах в девалютизации

Антон Новодережкин/ТАСС

Российский Центробанк сообщил о том, что девалютизация банковской системы России проходит успешно. Как отмечается в новом обзоре ЦБ, в 2018 году процесс ускорился. В результате данного процесса по состоянию на 1 февраля 2019 года активы банков в иностранной валюте сократились на 4,9% в годовом сопоставлении, а их текущий размер - 309,5 млрд долларов - стал минимальным с 2012 года.    

"В 2018 г. продолжилась девалютизация банковского сектора, – передает "Вестикономика" со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной– Вы знаете, мы проводим эту политику последовательно, уже в течение нескольких лет, и использование иностранной валюты уменьшалось по обеим сторонам банковских балансов, что в современных экономических, геополитических обстоятельствах уменьшает риски банковского сектора». 
 
«Дедолларизация балансов снизила чувствительность банков к валютному риску, но здесь, на наш взгляд, есть над чем нам еще подумать и на что обращать внимание, потому что, тем не менее, валютные риски остаются в банковской системе", – добавила глава ЦБ РФ. В настоящее время девалютизация проходит в целом умеренными и сбалансированными темпами, отмечают в ЦБ. Доля валютной части баланса с учетом курсовой поправки в последние годы устойчиво снижалась и в настоящее время находится на минимальных уровнях за длительный период. Также благоприятной является ее структура.  
 
Учитывая, что валютные активы банков снизились почти на 5% в начале текущего года, а их общая сумма в 309,5 млрд стала рекордным минимумом с 2012 года, можно действительно говорить об успешной девалютизации банков, признает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Именно ускорение роста валютных пассивов позволило банкам сформировать ту финансовую подушку валютной ликвидности, которая помогла системе не прийти к существенным дисбалансам в банковском секторе. Одной из предпосылок к этой ситуации также стал тот факт, что с 2012 по 2017 год объем вкладов в рублях вырос с 11,9 до 24,3 трлн  рублей, что служит подтверждением постепенного ухода от предпочтения валютных вкладов и рублевых активов. 

Банки активно снижают процентные ставки валютных вкладов, добавляет руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. По ее словам, складывается впечатление, что ЦБ намеренно снижает спрос населения на валютные инструменты. Учитывая прошлый опыт - эти действия можно понять, ведь на фоне любых ограничений со стороны США против банковского сектора, может начаться волна беспокойства у населения.  

Полгода назад, когда Конгресс США только объявил, что возможно отключение от системы международных расчётов, валютные вклады снизились - люди боялись, что вообще доллар в России могут запретить, напоминает экспрет. Будущие ограничения, если все-таки реализуются, могут коснуться расчетов в долларах, и, хотя это больше угроза для юридических компаний, это также может сказаться на вкладах физических граждан. Ведь наши граждане после такого официального заявления не будут разбираться в тонкостях и все равно побегут в банк снимать все свои средства – как говорится, своя рубашка ближе к телу. И сейчас, видимо, спрос на валютные вклады искусственно снижается, чтобы не допустить в будущем такой массовой реакции населения, если все-таки ограничения как-то затронут аспекты с иностранной валютой.  

С наличной валютой тоже стало все спокойнее, продолжает Катя Френкель. Курс доллара за последние полгода консолидируется в диапазоне 65,00-67,00, иногда ненадолго выбиваясь из этого диапазона. С точки зрения накоплений – тут переживать не стоит – нет введения санкций, данный диапазон сохранится. Начали вводить санкции – доллар будет укрепляться, а для сбережений это даже хорошо. Многие хотят быстро получить ценовое изменение и даже заработать на разнице курса, но не забываем, ЦБ работает над тем, чтобы снизить волатильность 

И, кажется, у него это получается - стоимость рубля действительно прочно стабилизировалась. Поэтому если рассматривать доллары как форму сбережения средств, это имеет смысл на долгий срок, например, на три года, полагает Катя Френкель. И опять же нельзя забывать про диверсификацию, так как все яйца в одной корзине не хранят. Как вариант, лучшей формой сбережений будет распределение активов между долларом, евро, британским фунтом и рублями примерно в равных частях. Так как любая человеческая паника только зарождает длительный кризис, данные действия ЦБ могут только помочь в будущем.  

 

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