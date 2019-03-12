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Устал и уходит

Москва, 12.03.2019
#Выборы за рубежом
#Мир
  • Устал и уходит

Zuma\TASS

Находящийся у власти уже почти двадцать лет президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика объявил, что не будет баллотироваться на очередной, уже пятый по счету, срок. Это сделано на фоне массовых протестов, вот уже который день сотрясающих страну. Таким образом, очередная революция в арабском мире победила. Весь вопрос в том, что будет после нее.

«Арабская весна», которую хоронили уже бесконечное количество раз, продолжилась там, где ее не очень-то и ждали. Нет, конечно, в Алжире в наличии тот же взрывоопасный коктейль, что и в Тунисе, Египте, Сирии и Ливии – молодое, быстрорастущее, лишенное работы и перспектив городское население; коррупция и бедность на фоне роскоши богачей; непростые отношения между этносами (в алжирском случае между арабами и кабилами, народом берберской группы); активность исламистов; наконец, бессменный авторитарный правитель, правящий с бессменной же от диктатуры к диктатуре палитрой идей – «если не я, то кто», «без меня будет хуже», «коней на переправе не меняют» и т.д. Но, судя по тому, как почти спокойно, с волнениями не переросшими рамки локальных, страна перенесла бурные события в находящихся под боком Тунисе и Ливии, у многих экспертов создавалось  впечатление, что находящийся в более чем почтенном возрасте Бутефлика сможет без проблем уйти на покой, передав власть кому хочет – то есть, премьер-министру Ахмеду Уяхье, за которым закрепился негласный титул «преемника». Однако что-то пошло не так.

Сейчас доподлинно неизвестно, почему 10 февраля Бутефлика объявил, что примет участие в намеченных на апрель президентских выборах. Не ясно даже насколько он был самостоятелен в выборе этого решения. Еще в 2013 году Бутефлика перенес инсульт. Через год он переизбрался на выборах, ознаменовавшихся огромным количеством обвинений и жалоб на фальсификации, и больше не показывался на публике. Вплоть до минувшего воскресенья, когда Бутефлика выступил с обращением к нации, где объявил, что передумал и баллотироваться более не хочет. «Пятого мандата не будет, и этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе, - сказал он. - Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики».

В понедельник правительство, в том числе, Ахмед Уяхья, ушло в отставку. Вместо него формируется «кабинет технократов» во главе с теперь уже бывшим министром внутренних дел Нуреддином Бедуи. Толпы на улицах столицы страны ликуют.

Самым потенциально опасным для ситуации в Алжире, конечно, является то, что президентские выборы перенесены на неопределенный срок. Когда они пройдут выяснится после общенациональной конференции, которая должна выработать проект новой конституции. Президентские выборы и голосование по ней должны пройти одновременно. 

Получается, на какой-то срок в стране воцарится неопределенность во власти. Есть президент, который то ли ушел, то ли не ушел. Есть формирующееся правительство. Есть народ, воодушевленный, казалось, достигнутой победой. И есть еще «драка бульдогов под ковром» в высших эшелонах власти, о которой мало что известно, но которую сдерживало наличие непререкаемого лидера – Бутефлики.

Не стоит так же забывать, что нынешний алжирский лидер, как к нему не относись, действительно принес в страну стабильность. Именно при нем завершилось так называемое «черное десятилетие» - фактически, гражданская война, которую развязали исламисты в 1991 году. Бутефлика, победив на выборах 1999 года, добился амнистии боевикам и волна террора постепенно спала. В начале своего правления он проводил достаточно гибкую политику, не преследовал своих оппонентов, если те не прибегали к насильственным методам, пытался сделать так, чтобы рост цен на энергоносители сказывался на благосостоянии народа, а не только правящей верхушки. Система начала «деревенеть» к 2008 году, когда был принят закон, позволяющий президенту переизбираться бесконечное количество раз. Теперь же этот процесс зашел так далеко, что противников режима устроят только очень серьезные, а не косметические перемены. А подобные настроения всегда таят опасность для будущего страны.

Если в Алжире дело дойдет до большого кровопролития, заграница вряд ли останется в стороне. Европе придется вмешаться, хотя бы ради предотвращения новой волны беженцев из арабских стран. Трудно будет оставаться безучастной и России. Алжир – один из крупных покупателей российского оружия. Заключенные контракты, как водится в арабском мире, завязаны на личности правителя. Так что для российского руководства вопрос, каким будет Алжир после Бутефлики отнюдь не относится к числу праздных.
 

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