В Эстонии предъявили претензии на российский город

Депутаты от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии заявили права на российский Ивангород, сообщает «Sputnik. Эстония».

В этой связи эстонские националисты намерены потребовать от правительства страны отозвать подпись Эстонии под пограничным договором с Россией, пишет СМИ. Депутаты намерены оспорить принадлежность российского Ивангорода.

Издание также напоминает, что в январе 2019 года депутаты выступили против ратификации российско-эстонского пограничного договора из-за якобы «неправомерной принадлежности России территории за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области».

Они заявляют, что эти территории были «силой отняты» у Эстонии и страна должна требовать денежную компенсацию за эти земли. Парламентарии приводят в качестве аргументов условия заключения Тартуского мирного договора, согласно которому эта территория принадлежала стране с 1920 по 1940 год, а значит территория за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области должны входить в состав прибалтийской республики.

Представитель партии Хенн Пыллуаас предложил в этой связи провести всенародный референдум в стране, чтобы «передвинуть границы», однако, как пишет СМИ, даже националисты признают, что силой вернуть земли не получится.

Напомним, в 2014 году Москва и Таллинн подписали пограничный договор, который поставил точку в территориальных спорах между двумя соседними странами, однако, некоторые партии в эстонском парламенте не признают документ, продолжая выдвигать свои претензии на российские территории.