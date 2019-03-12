В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в ПМЭФ

Дмитрий Песков глава президентской пресс-службы – рассказал журналистам, примет ли российский лидер участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 6 по 8 июня 2019 года.

По словам представителя Кремля, в планах главы РФ ПМЭФ числится. При этом Песков подчеркнул, что это форум, где Путин традиционно принимает участие, передаёт РИА Новости.

«Президент nрадиционно участвует и в пленарном заседании, и в других форматах на полях ПМЭФ. Так будет и в этом году», – резюмировал Песков, добавив, что рано говорить о том, кто станет гостями ПМЭФ-2019.

Наша справка

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года.

С 2005 года ПМЭФ проходит при участии президента РФ. Каждый год количество участников форума превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран мира. В частности, в 2018 году форум посетили 17 тыс. гостей из 143 стран.

Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, а также главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

Главная миссия форума – быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие РФ и другие страны, как географические, так и информационные.