В Минтруда рассказали об увеличении численности безработных в России

По данным Минтруда РФ, на начало марта 2019 года численность официально зарегистрированных безработных граждан России составила 802,4 тыс. человек.

Таким образом, за неделю эта цифра выросла на 0,6%. Как утверждают в ведомстве, увеличение численности безработных является сезонным фактором, а также связано с повышением пособия по безработице.

При этом уровень официально регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от численности экономически активного населения, передаёт РИА Новости.

Рост численности безработных зафиксирован в 66 регионах страны. Самый большой рост граждан, оставшихся без работы, зарегистрирован в Ингушетии, Алтае, Северной Осетии, Хакасии, Сахалине, Пермском крае, ХМАО, а также в Саратовской, Тамбовской и Калининградской областях.

В 14 регионах за 7 дней произошло снижение численности безработных. Речь в том числе идёт о Дагестане, Чечне, Ставрополье, Мордовии, Тыве, а также Курской, Астраханской, Липецкой и Ярославской областях.