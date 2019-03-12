В Швеции заявили, что Россия использует технологии СССР для создания нового оружия

Россия активно использует наработки СССР для внедрения систем и средств РЭБ, остающиеся в распоряжении Москвы. Такое мнение высказал представитель Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен. Он сообщил также, что на Западе сегодня активно оценивают современные военно-технические возможности, оставшиеся России в наследство от Советского Союза.

Эти технологические решения говорят о том, что Россия уже «не в состоянии идти в ногу с современными технологиями Запада», поскольку советские наработки являются недорогими, считает Кьеллен.

При этом он, противоречит себе, заявляя, что Россия сегодня обладает самыми современными образцами вооружений, которые позволяют глушить и даже уничтожать электронику.

«Именно средства радиоэлектронной борьбы позволяют русским нивелировать недостатки других своих вооружений», - считает он.

Российские военные эксперты не отрицают, что Россия заимствовала многие технологии из работ советских учёных, инженеров, конструкторов, но их потенциал небезграничный. Именно поэтому главный вопрос сейчас, как считают эксперты, как скоро будет создана собственная научная и инженерная база, способная решать амбициозные задачи.