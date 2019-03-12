В Сирии зафиксировано 12 нарушений перемирия

Российские военные в Сирии в рамках работы комиссии по перемирию сообщают о 12 нарушениях режима прекращения огня, сообщает Министерство обороны России.

Турция, в свою очередь, как страна- участник комиссии, зафиксировала 28 подобных инцидентов. «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, которые связаны с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В частности по три случая военных действий отмечены российской стороной в Алеппо, Идлибе, Латакии, Хаме. Турция в свою очередь сообщает о 28 случаях зафиксированной стрельбы за последние сутки. Также Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев раздал в минувшие сутки 500 продовольственных наборов в рамках гуманитарной акции в населенном пункте Мейда провинции Дамаск.

Уточняется, что новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписано не было. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.