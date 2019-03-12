В США сделали неожиданное заявление по «Северному потоку-2»

Дэвид Бэнкс – бывший советник президентов США Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего – сделал неожиданное заявление о проекте газопровода «Северный поток-2».

По его мнению, угроза, которая якобы исходит от этого проекта для европейской безопасности сильно преувеличена американскими властями, передаёт РИА Новости.

При этом Бэнкс подчеркнул, что его мнение по «Северном потоку-2» сильно отличается от общепринятого, распространённого сейчас в американской политической элите.

«Меня вообще не пугает возможное доминирование РФ на энергетическом рынке Евросоюза, – признался он. – Убеждён, что этого просто не произойдёт, так как США является одним из крупнейших газовых экспортеров и продолжат расти в этом направлении. Так что сила рынка уменьшит способности Москвы использовать «Северный поток-2» в отношении Евросоюза».

Также экс-советник Трампа считает, что, после ужесточения требований Евросоюза по выбросам парникового газа «Газпрому» придётся вкладывать дополнительные финансы в инфраструктуру.

«Поэтому конкурентное преимущество, которое сейчас есть у «Газпрома» в виде более низких цен на «голубое топливо», в самой ближайшей перспективе будет нивелировано. Так что я не вижу серьёзной угрозы от «Северного потока – 2», –резюмировал Бэнкс.