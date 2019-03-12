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В Турцию явилась первая за десять лет рецессия

Москва, 12.03.2019
#Мир
  • В Турцию явилась первая за десять лет рецессия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога

Abaca Press/TASS

Такого удара, как рецессия, первая за десять лет, накануне очень важных муниципальных выборов, которые состоятся в самом конце марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наверняка не ждал. И напрасно, потому что проблемы в турецкой экономике начались не вчера. 

ВВП в пересчете на год в четвертом квартале 2018 года снизился на 2,4% по сравнению с третьим кварталом, когда он, кстати, тоже снизился, но на 1,6%. По сравнению же с последним кварталом 2017 года снижение турецкого ВВП составило 3%.

У Реджепа Тайипа Эрдогана есть одна идея фикс – он требует экономического роста любой ценой. В связи с этим правительство давит на Центробанк, от которого требуют сохранять низкие ключевые ставки. В последние годы в Турцию бурным потоком хлынули капиталы. Это позволило поднять темпы роста экономики выше 7%, начиная с конца 2009 года. Однако, не имея твердого фундамента, этот бурный экономический рост моментально сдулся после девальвации валюты.

«Это приговор эрдономике и прямое следствие монетарной политики 2018 года, которую проводили в угоду краткосрочным политическим задачам, а не из соображений экономического прагматизма»,- объясняет ситуацию в Турции брокер лондонского Investec Bank Джулиан Риммер.

Инвесторы сейчас беспокоятся, что процесс экономического выздоровления в Турции затянется надолго. По крайней мере, обстоятельства - уход иностранных капиталов и выплата долгов домохозяйствами и компаниями явно не в пользу быстрого восстановления. Расходы потребителей в октябре-декабре прошлого года снизились в годовом исчислении на 8,9% в то время, как ВВП Турции в перерасчете на одну душу снизился с 10 с небольшим тыс. долларов в 2017 г. до 9632 долларов в прошлом году.

Несмотря на невеселые статистические данные министр финансов Турции Берат Альбайрак сказал, что не все так плохо. Дно, по его мнению, уже пройдено, и экономика Турции быстро восстановится. Ключевыми драйверами экономического роста будут, считает главный турецкий финансист, туризм и экспорт, которые в последние месяцы сильно прибавили.

После появления статистики за четвертый квартал за 2018 год лира подешевела на 0,5%. Всего же с начала года турецкая валюта обесценилась по отношению к доллару почти на 3%. Это третий с конца результат среди валют развивающихся стран в этом году.

Вся эта не располагающая к оптимизму статистика появилась в критическое для президента Эрдогана время. Ему в последний день марта предстоит пройти первое серьезное испытание после резкого расширения полномочий в прошлом году. После этих выборов турки смогут отдохнуть от выборной лихорадки – в стране не будет выборов четыре года.

Сейчас турецкая экономика пожинает плоды очень высоких расходов правительства и быстрого роста кредитов, которые привели к резкому росту импорта и увеличению дефицита текущего счета.

Объемы кредитов, выданных в последние три месяца, снизились на 7,2%. Правительство для придания толчка экономике требует об банков увеличить кредитование. Власти рекапитализировали три из четырех крупнейших кредитных банков, продав гособлигации Фонду борьбы с безработицей. Сейчас Минфин разрабатывает план по рекапитализации госбанков.

«В отличие от предыдущих V-образных восстановлений сейчас существует большой риск, что восстановление будет проходить значительно медленнее»,- предсказывает Инан Демир, экономист Nomura International.

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