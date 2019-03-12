Военный самолёт разбился в Китае, есть погибшие

12 марта в китайкой провинции Хайнань потерпел крушение самолёт военно-морской авиации Народно-освободительной армии КНР.

Согласно данным Минобороны Китая, воздушное судно разбилось во время тренировочного полёта в районе Лэдун-Лиского автономного уезда,передаёт РИА Новости.

В результате случившегося есть жертвы. В настоящее время известно о двух погибших пилотах.

Согласно предварительной информации, на земле погибших и пострадавших, а также разрушений нет

На месте ЧП работают сотрудники силовых структур КНР, медики, а также военные.

Причины авиакатастрофы сейчас выясняются.