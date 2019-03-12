WSJ: Экономическое влияние России в Европе несмотря на санкции усиливается

Россия, считают в США, пользуется слишком расплывчатыми корпоративными правилами, благоприятной налоговой системой и несовершенным антикоррупционным законодательством в Европе для продвижения своих интересов на континенте. В исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) проанализированы три западноевропейские страны: Австрия, Нидерланды и Италия. Эти страны для исследования выбраны не случайно. Авторы во главе с Хизер Конли, бывшей сотрудницей Госдепа США, а сейчас вице-президентом CSIS, считают, что именно их финансовые и политические системы помогают Москве укреплять российское влияние в Старом Свете.

Российские инвестиции в Австрии после 2014 года, года введения на континенте антироссийских санкций, почти удвоились. Так, в 2017 г. на Россию в Австрии пришлись более 16% прямых иностранных инвестиций (FDI). В 2013 году эта цифра составляла ок. 8%.

Схожая картина в Италии, где экономические связи с Россией за последние четыре года в связи с приходом к власти партий, симпатизирующих Москве, расширяются и крепнут.

Российские компании активно инвестируют в стратегические отрасли итальянской экономики: энергетику, телекоммуникации и недвижимость.

Что касается Нидерландов, то они и вовсе стали вторым торговым партнером России. Инвестиции российского бизнеса в голландскую экономику выросли с 49 млрд долларов в 2009 году до 121 млрд в 2017. Хотя справедливости ради, добавляют авторы исследования CSIS, в целом этот резкий рост пришелся на годы до введения санкций. С введением же санкций против России в 2014 г. рост российских инвестиций в экономику Нидерландов прекратился, но FDI из России и не снижаются.

Пресс-секретарь посольства Нидерландов в США заявила, что в королевстве осознают, насколько сильно влияние России в других европейских странах, но «проводниками» этого влияния себя не считают. Что касается обширной торговли с Россией, то в ней львиную долю составляют российские грузы, проходящие через Роттердам, крупнейший порт Европы.

Пресс-секретарь посольства Австрии в Вашингтоне отказался комментировать документ, который не видел. Отказали WSJ в комментариях и в итальянском и российском посольствах.

В США с тревогой следят за укреплением позиций России в Европе еще и потому, что их отношения с ЕС оставляют желать лучшего. За примерами ходить далеко не нужно. Переговоры по заключению торгового соглашения буксуют, Белый дом угрожает Брюсселю санкциями и слышит в ответ воинственное обещание о принятии адекватных мер, а в феврале Еврокомиссия еще и включила американские территории Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова в черный список территорий, где слабое законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов.

«Мы показываем пальцами друг на друга,- соглашается Хизер Конли,- и не шагаем в ногу. Наши финансовые системы эксплуатируются, хотя и по-разному».

Авторы исследования соглашаются, что финансовая прозрачность оставляет желать лучшего не только в Европе. В США законодательство тоже нередко дает сбои в таких, например, вопросах, как установление лиц, стоящими за сделками с недвижимостью и владеющими теми или иными компаниями.