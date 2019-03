ЗНАМЕНИТОЕ АВСТРАЛИЙСКОЕ ШОУ ДИНОЗАВРОВ-РОБОТОВ «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» ВПЕРВЫЕ ПРИЕДЕТ В РОССИЮ

«Из дюжин фильмов и ТВ-шоу, которые я посмотрел, а также аниматронных динозавров, виденных мной в парках развлечения и музеях, не думаю, что когда-либо видел что-то настолько убедительное и настолько соответствующее моему представлению о том, как должен выглядеть настоящий, реальный динозавр». (Доктор Дейв Хоун, палеонтолог)

«Первая мысль, которая возникает – что барьеры, отгораживающие зрителей от динозавров – слишком низкие». (Тим Доулинг, The Guardian)

«При каждом пытливом наклоне головы и пульсации мышц на теле динозавры обезоруживают своей реалистичностью. Фотографии не могут по достоинству передать то, как они выглядят вживую. Для полноты эффекта можно проследить за зрителями, цепляющимися друг за друга, когда стегозавр устремляется в сторону первых рядов и фиксирует на них свой холодный рептильный взгляд». (Джонни Дейвис, The Telegraph)

«Ни один динозавр Музея Естествознания и близко не стоял по уровню натуралистичности исполнения с динозаврами в этом шоу. Ваши глаза и уши на сто процентов уверены, что Вы смотрите на живое, дышащее существо». (Марк Браун, Daily Telegraph)

В конце мая 2019 года у москвичей впервые появится возможность почувствовать себя рядом с настоящими, живыми динозаврами. В Россию приедет самое большое по масштабу и самое реалистичное в мире аниматронное шоу полномасштабных динозавров-роботов. Знаменитая австралийская постановка «Прогулки с динозаврами» (англ. название – «Walking with Dinosaurs – The Arena Spectacular») стоимостью 20 миллионов долларов по мотивам одноименного научно-популярного сериала телеканала Би-би-си (англ. – BBC) будет представлена в Москве на ВТБ Арене Динамо с 29 мая по 2 июня 2019. Только 5 дней у столичных зрителей всех возрастов будет шанс увидеть опасных доисторических особей в по-настоящему правдоподобном исполнении: роботы-динозавры размерами в 4 этажа и весом до 1,5 тонн выглядят, двигаются, дерутся и рычат, как настоящие. Все 18 аниматронных моделей созданы в полном соответствии последними научными исследованиями. Они прибудут в Россию из Европы на 21-ой пятнадцатиметровой фуре. Зрители отправятся в путешествие на 250 миллионов лет назад, чтобы узнать о жизни динозавров в увлекательной форме театрализованного представления.

«Более шести лет мы пытались привести это шоу в Россию, – рассказывает Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment. – Из-за его огромных масштабов и загруженного графика выступлений это долгое время было логистически нереально. Не так-то просто завести 21 фуру в Россию! Но в этом году нам удалось встроиться в их график и уже очень скоро доисторические гиганты будут «разгуливать» на глазах у москвичей!»

Шоу длительностью 1 час и 40 минут показывает зрителям оживший мир динозавров в высшей степени правдоподобно и достоверно. 18 особей девяти разных видов перемещаются по арене, взаимодействуя между собой и демонстрируя историю своей эволюции и вымирания. Вместе с аниматронными исполинами на сцене присутствует ведущий шоу – палеонтолог по имени Хаксли. Он помогает зрителям от мала до велика понять детали происходящего перед их глазами. В России роль Хаксли исполнят актеры театра и кино - Егор Бероев и Сергей Гузеев.

Высокотехнологичная аниматроника, кинематографичная реалистичность, научная точность исполнения и зрелищность – главные характеристики, которые обусловили мировой успех австралийского шоу «Прогулки с динозаврами». Постановка, созданная по мотивам самого дорогостоящего документального фильма в мире (прим. – попал в Книгу рекордов Гиннеса) телеканала Би-би-си, стала самым крупномасштабным и дорогостоящим аниматронным шоу динозавров в мире. На его разработку потребовалось 6 лет, 20 миллионов долларов, большой ангар в Австралии и команда из 50 ведущих умов планеты - режиссеров, композиторов, звуко-, свето- и видеоинженеров, дизайнеров, инженеров-конструкторов, художников, специалистов по аниматронике и палеонтологов. В разработке моделей динозавров были использованы самые современные аниматронные технологии, а также внедрена уникальная система гидравлики, позволившая добиться невиданной ранее естественности движения огромных роботов-аниматроников. На данным момент ни одно из ранее созданных шоу, ни один фильм или музейная выставка о динозаврах не могут конкурировать с «Прогулками» по масштабу, качеству, научной точности и зрелищности представления: огромные аниматронные роботы-динозавры выглядят, двигаются и рычат, как настоящие. «Невероятно реалистично» (New Jersey Star), «крайне реалистично» (The New York Times), «пугающе реалистично» (Daily Mail) - такими заголовками пестрят западные средства массовой информации, пишущие статьи о постановке.

«Очень немногое в этом шоу не является чудовищно огромным», - пишет The Telegraph. И это действительно так: 50 тонн оборудования и декораций, 30 тонн динозавров, 21 пятнадцатиметровая фура для их размещения. «При выборе площадки для этого шоу нам пришлось смотреть не только на возможности по подвесам, но и по давлению на точку – не каждая ледовая арена сможет выдержать несколько многотонных динозавров-роботов, находящихся на ней одновременно», - делится Ильдар Бакеев.

К текущему моменту постановку посмотрело более 9 миллионов зрителей в 250 городах мира. В 2009 году «Прогулки с динозаврами» были признаны самым популярным немузыкальным шоу в мире. По статистике журнала Pollstar шоу продало больше билетов, чем группа Coldplay, Мадонна, Nickelback и Pink. В течение трех лет подряд «Прогулки с динозаврами» попадали в топ-5 рейтинга Pollstar Top Worldwide Tours вместе с группами U2, AC/DC, Coldplay, Брюсом Спрингстиным, Metallica и другими акулами шоу-бизнеса.

Шоу было спродюсировано в Австралии Джерри Райаном, Малькольмом Куком и Джилом Брайантом. Мировое турне постановки обеспечивает компания Global Creatures. Организатор шоу в Москве — ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT.

ФАКТЫ О ДИНОЗАВРАХ ШОУ «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»

Главная особенность постановки – динозавры. 18 моделей доисторических гигантов созданы в натуральную величину и в полном соответствии с последними научными исследованиям о том, как выглядели эти создания сотни миллионов лет назад. Учтено все - размеры, кожа, оперение и поведение. Всего в шоу представлено 18 особей 9 разных видов:

ПЛАТЕОЗАВР – 3 метра в высоту и 9,5 метров в длину;

СТЕГОЗАВР – 5,5 метров в высоту и 11 метров в длину;

АЛЛОЗАВР – 4,5 метра в высоту и 13 метров в длину;

БРАХИОЗАВР (взрослый) – 11 метров в высоту и 17 метров в длину;

БРАХИОЗАВР (молодой) – 9 метров в высоту и 15 метров в длину;

АНКИЛОЗАВР – 3,5 метра в высоту и 10 метров в длину;

ТОРОЗАВР (2 особи) – 4 метра в высоту и 9 метров в длину;

ТИРАННОЗАВР РЕКС – 7 метров в высоту и 13 метров в длину;

ЮТАРАПТОР (2 особи) – 2,5 метра в высоту и 4 метра в длину;

ДЕТЕНЫШ ПЛАТЕОЗАВРА (5 особей);

ДЕТЕНЫШ ТИРАННОЗАВРА РЕКСА – 2 метра в высоту и 4 метра в длину;

ЛИЛИЕНСТЕРН – 2 метра в высоту и 5 метров в длину.

Каждый большой динозавр весит 1,5 тонны и управляется командой из 3-х специалистов с помощью аниматроники:

● 1 водитель управляет движением динозавра;

● 1 «вуду-оператор» - управляет головой и хвостом;

● 1 «вуду-оператор» – управляет пастью, морганием и рычанием.

Система управления двухтонным динозавром выглядит следующим образом: «вуду-оператор» манипулирует «вуду-моделью» и эти действия интерпретируются компьютером, а затем по радиоволнам передаются к крупномасшабной модели, заставляя ее гидравлические цилиндры повторять движения своей уменьшенной версии. В качестве поддержки маневренности динозавра, а также осуществления контроля за работоспособностью всех механизмов в реальном времени (температуры и гидравлического давления), снизу пристроен скрытый автомобиль с реальным водителем-инженером внутри.

Каждый большой динозавр состоит из:

● 132 метра гидравлического рукава;

● 295 кв. метров ткани (сочетание латекса и лайкры);

● 132 куб. метров пены;

● 200 литров краски;

● 1000 метров кабелей;

● 24 микропроцессора;

● 15 гидравлических поршней;

● 6 гидравлических моторов;

● 12 автомобильных аккумуляторов.

Каждому большому динозавру требуется 7 кВ энергии и 12 автомобильных аккумуляторов.