Автомобили Volvo впервые появятся в российском каршеринге

«Новые автомобили Volvo появятся в Петербурге в двух цветах: чёрном и белом. XC60 выйдут на линию с минимальным брендингом, чтобы максимально передать ощущения от поездки на автомобиле бизнес-класса», – комментирует Диана Попова, руководитель маркетинга Яндекс.Драйва.

«Всё больше наших клиентов хотят сохранять свободу передвижения независимо от доступности их личного автомобиля в текущем моменте и месте. При этом они не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности и комфорта. Для таких клиентов мы планируем и далее предлагать через каршеринговые сервисы наши автомобили с самыми передовыми системами безопасности», – комментирует Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia.

Все автомобили Volvo уже в базовой комплектации оснащаются революционной системой безопасности City Safety. Она способна предотвращать различные сценарии ДТП, применив в экстренной ситуации автоматическое торможение и подруливание. Это единственная система безопасности на рынке, которая способна и днём, и ночью распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

Volvo XC60 – бестселлер шведского бренда, отмеченный многочисленными наградами, особое место среди которых занимает звание «Всемирного автомобиля года – 2018», а также престижные российские награды Гран-при «За рулём» — 2018 (в номинации «Среднеразмерные премиальные кроссоверы») и ТОП-5 АВТО (в номинации «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»). В 2017 году Volvo XC60 был назван самым безопасным автомобилем по итогам престижной премии «Лучшие в своём классе», присуждаемой Euro NCAP.

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