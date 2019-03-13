Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм

Курс доллара в среду стабилизировался после турбулентности на валютных рынках, связанных с голосованием в британском парламенте по Brexit.

Индекс доллара рос на 0,09%, до 97,01 пункта после снижения на 0,3%. Курс фунта стерлингов восстанавливается к доллару и растет до 1,3088 доллара. Курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,1286 доллара за евро. Курс доллара при этом снизился к рублю на 35 копеек по итогам воторника - до 65,62 рубля, курс евро потерял 11 копеек - 74,09 рубля.

Во вторник фунт упал к долларау на 0,7%. При этом курс доллара несколько раз за день менял динамику в отношении фунта и евро. Причиной высокой волатильности стала увеличившаяся неопределенность вокруг Brexit после того, как британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Теперь в среду им предстоит голосование по вопросу о выходе из ЕС без соглашения. По оценкам аналитиков, которые приводит Рейтер, сегодня турбулентность на рынке может возрасти еще больше.

Британский премьер Тереза Мэй после нового поражения в парламенте потребовала от депутатов сделать выбор - или отказ от Brexit мли повторный референдум.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта.