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Эксперты назвали самые дешевые туры на море в марте

Москва, 13.03.2019

Эксперты аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), проведя мониторинг цен на пакетные туры с вылетом из Москвы на конец марта, назвали самые дешёвые из них.

Отмечается, что эксперты исследовали стоимость путевок по наиболее востребованным зимним пляжным направлениям, таким как ОАЭ, Израиль, Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, Доминикана, Куба, Мексика и некоторым другим, передаёт РИА Новости.

В итоге, они определили, что самым бюджетным туром является пляжный тур на Гоа (Индия). Его стоимость составляет всего 21 675 руб. на двоих взрослых на 11 ночей.

В стоимость тура входит: авиаперелёт туда и обратно, трансфер и медицинская страховка. Как пояснили в АТОР, это путевка по акции в отель низкого уровня без питания.

«Горящие» туры на китайский остров Хайнань можно приобрести от 36 301 руб., а поездку в ОАЭ – от 57 тыс. руб.

Если туристы готовы потратить на отпуск более серьёзные суммы, то, например, в Таиланде можно 11 ночей отдохнуть за 70 тыс. руб., в Израиле – за 76 тыс. руб., в Шри-Ланке и Бали – за 80 тыс. руб., на курортах Вьетнама, Мексики и Кубы – за 93 тыс. руб., в Доминикане – за 137 тыс. руб.

При этом все эти туры также акционные с проживанием в отелях низкой категории и без питания или только с завтраком. Кроме того, чтобы «поймать» путёвки по таким ценам потенциальным путешественникам надо очень внимательно отслеживать все предложения туроператоров.

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