Электромеханическое проектирование с Solid Edge

В каждой отрасли заказчикам требуются изделия со все более широкой функциональностью и «интеллектом». Поэтому применение электроники в традиционных механических устройствах расширяется, а множество электрических сигналов необходимо физически подключать к различным элементам оборудования.

Помимо решения традиционных задач проектирования электромеханических узлов, приходится иметь дело со множеством датчиков, устанавливаемых с целью объединения устройств в единый «умный» мир. В итоге образуется настоящая сложная «электрическая нервная система» современного изделия. В таких системах электроника и программное обеспечение управляют механическими узлами конструкции. Из-за роста сложности даже отлаженные процессы проектирования становятся неэффективными и быстро устаревают, а конструкторам становится все труднее успевать за быстро изменяющимися требованиями. Инженерам приходится выходить за пределы области их специализации. Например, инженеры-механики нередко имеют дело с электрооборудованием, а инженеры-электрики — с механическими узлами.

Если процесс проектирования не скоординирован, интеграция систем изделия выполняется только по мере изготовления опытных образцов. При этом ошибки, допущенные на поздних этапах, могут оказаться весьма дорогостоящими. Если их не удастся выявить до момента испытания пробных образцов, это приведет к существенным задержкам и дополнительным расходам. Более того, подобные ошибки способны сильно задержать вывод нового изделия на рынок.

Для решения подобных задач необходимо использование интеллектуальной среды проектирования. И такой средой является Solid Edge.

Solid Edge — признанный технологический лидер в области проектирования механических узлов, но глубина и ширина охвата инструментов этой системы теперь еще более увеличились благодаря внедрению новых технологий. Solid Edge помогает наилучшим образом интегрировать разработку механической, электрической и электронной частей продукта:

Конструирование механических узлов. В Solid Edge реализован полный набор инструментов 3D-моделирования деталей и сборок, построения чертежей и многого другого.

В Solid Edge реализован полный набор инструментов 3D-моделирования деталей и сборок, построения чертежей и многого другого. Проектирование электрических систем и печатных плат. Решение включает новые инструменты разработки электросхем, проводки и печатных плат, основанные на технологиях компании Mentor Graphics (теперь входит в компанию Siemens PLM Software).

Решение включает новые инструменты разработки электросхем, проводки и печатных плат, основанные на технологиях компании Mentor Graphics (теперь входит в компанию Siemens PLM Software). Численное моделирование и расчеты. Одно дело — построить 3D-геометрию изделия, а другое — установить, как оно поведет себя в реальной эксплуатации. В Solid Edge имеется широкий выбор средств численного моделирования: от прочностных расчетов методом конечных элементов до расчетов потоков жидкостей и газов и анализа тепловых явлений методами вычислительной газогидродинамики.

Одно дело — построить 3D-геометрию изделия, а другое — установить, как оно поведет себя в реальной эксплуатации. В Solid Edge имеется широкий выбор средств численного моделирования: от прочностных расчетов методом конечных элементов до расчетов потоков жидкостей и газов и анализа тепловых явлений методами вычислительной газогидродинамики. Изготовление изделий. Хотите ли вы разработать рабочую конструкторскую документацию, создать прототип на 3D-принтере или подготовить геометрию детали для изготовления методами аддитивного производства, в Solid Edge есть все необходимые средства для создания нового изделия.

Хотите ли вы разработать рабочую конструкторскую документацию, создать прототип на 3D-принтере или подготовить геометрию детали для изготовления методами аддитивного производства, в Solid Edge есть все необходимые средства для создания нового изделия. Управление данными. На предприятии создаются большие объемы данных, и крайне важно обеспечить отслеживаемость вносимых изменений, а также доступ всех участников разработки к нужной информации. В Solid Edge имеется масса средств по управлению данными, отвечающих потребностям предприятий любого размера.

На предприятии создаются большие объемы данных, и крайне важно обеспечить отслеживаемость вносимых изменений, а также доступ всех участников разработки к нужной информации. В Solid Edge имеется масса средств по управлению данными, отвечающих потребностям предприятий любого размера. Подготовка технической документации. CAD-данные применяются во множестве процессов. Отличным примером является подготовка технической документации. Система позволяет создавать высококачественный контент — технологические инструкции, документацию по техническому обслуживанию и прочее, причем такие документы синхронизируются с изменениями в конструкции.

Программные продукты Solid Edge Electrical дают инженерам возможность создавать электрические и электронные системы, напрямую взаимодействуя с проектировщиками механической части в среде разработки Solid Edge.

Интегрированные процессы проектирования обеспечивают автоматическую передачу информации между этапами электрического и механического конструирования. В итоге увеличивается доля автоматизации, а конструкция изделий эффективно оптимизируется. Применяя модуль Solid Edge Wiring Design, инженеры-электрики и инженеры-механики быстро устраняют любые несогласованности в конструкции.

Новые системы конструкторско-технологического проектирования позволяют проектировать электропроводку непосредственно на основе моделей механических узлов. Это устраняет необходимость в изготовлении опытных образцов, по которым ранее подгонялись жгуты проводки. Модуль Solid Edge Harness Design автоматизированно решает большинство задач проектирования электропроводки, в том числе — выбор подходящих деталей, технологическое разделение проводки на отдельные жгуты и подготовка технологических карт.

Обмен 3D-моделями позволяет визуализировать конструкцию и выявлять возникающие проблемы как можно раньше. Модуль Solid Edge PCB Design ускоряет разработку благодаря согласованной передаче вносимых в конструкцию изменений, а также автоматизации процессов контроля и утверждения проектных решений в области как электрических, так и механических узлов.

Организация совместной работы — это отличный способ повышения производительности. Используя современные CAD-системы и интеллектуальные средства проектирования, конструкторы эффективно синхронизируют данные и совместно работают над важнейшими междисциплинарными вопросами проекта.

Solid Edge помогает преодолевать проблемы электромеханического проектирования, интегрируя разработку механической, электрической и электронной частей изделия. Основанные на передовых технологиях Mentor Graphics, теперь входящей в состав компании Siemens PLM Software, наши продукты для проектирования электрических систем надежны, и им доверяют во всем мире.

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