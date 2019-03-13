Вход/Регистрация Подписка

Евросоюз утвердил список налоговых гаваней

Москва, 13.03.2019
#Мир
  • Евросоюз утвердил список налоговых гаваней

Бермудские острова после урагана

AP/TASS

Министры финансов стран, входящих в ЕС, утвердили переработанный список стран с облегченными фискальными правилами и законами, которые часто называют налоговыми гаванями. В новом списке таких стран втрое больше, чем было раньше – 15. 

Речь идет о странах, которые не входят в Евросоюз. Таким образом, в Брюсселе дают понять, что в объединенной Европе проблем с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов нет.

Министр финансов Румынии Эуджен Теодорович, который на ротационной основе председательствует сейчас в Совете по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), предлагал перенести голосование по списку на май. Он был уверен в поддержке коллег и даже рассказал об этом журналистам перед началом встречи, однако его предложение было отвергнуто.

Предложение Теодоровичи сильно удивило его коллег, пишет POLITICO. Совет не без труда согласовал в понедельник список за закрытыми дверями с намерением окончательно утвердить его во вторник и поэтому не согласился с доводами Теодоровича. 

Впервые о списке налоговых гаваней в Старом Свете заговорили в декабре 2017 года, после того, как стало известно о хитрых схемах, помогавших многим корпорациям и богатым физическим лицам снижать налоги или вообще уклоняться от их уплаты.

Тогда черный список состоял из 17 стран. Однако он быстро сократился до 5 стран, потому что остальные 12 внесли необходимые изменения в свои законодательства. Тем не менее, сейчас он втрое больше.

В окончательном виде список налоговых гаваней состоит из Американского Самоа, Арубы, Барбадоса, Белиза, Бермуд, Доминики, Фиджи, Гуама, Маршалловых островов, Американских Виргинских островов, Омана, Самоа, Тринидада и Тобаго, Вануату и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В основном в списке островные государства южной части Тихого океана и Карибского бассейна. Азию представляют две страны: Оман и ОАЭ.

Обращает на себя внимание обилие американских территорий – 4. Не удивительно, что инициатива Брюсселя вызвала нескрываемое недовольство Вашингтона. Возражали против списка и две европейские страны, чьи заморские территории в нем находятся. Однако незадолго перед голосованием Лондон и Гаага решили не пользоваться своим правом вето. 

Список носит не только декларативный характер. Попавшие в него страны рискуют получить отказ в европейских кредитах и инвестициях от Европейского инвестиционного банка (EIB). Кроме этого, каждый член ЕС может ввести свои собственные санкции против государств, попавших в список налоговых гаваней.

Если страны нарушительницы изменят налоговое законодательство и финансовые правила к установленной дате, то их исключат из черного списка налоговых гаваней.

Уже имеется первая реакция «уклонистов». Так, премьер-министр Бермуд Дэвид Барт заявил, что его острова полностью соответствуют европейским стандартам и поэтому он не боится за репутацию.

В Абу-Даби, сообщает информагентство WAM, выразили сожаление решением ЕС. В Брюссель уже отправлен список мер, которые сейчас проводят власти ОАЭ.

Против включения Эмиратов в черный список возражала Италия. Рим согласился убрать возражения после того, как получил заверение, что арабское государство будет исключено из списка после того, как приведет свое финансовое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Гигабайты прилетят с орбиты
#Космос
Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
Страну разверстали по-новому
#Развитие территорий
Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
Хватит занимать
#Розничное кредитование
Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль сильно удивил
      Курс доллара: рубль сильно удивил
    2. Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
      Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
    3. «Северный поток-2»: у США сдали нервы
      Вашингтон намерен ввести санкции в отношении инвесторов и прокладчиков труб газопровода «Северный поток-2».
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Гигабайты прилетят с орбиты
    #Космос
    Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
    Страну разверстали по-новому
    #Развитие территорий
    Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
    Хватит занимать
    #Розничное кредитование
    Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама