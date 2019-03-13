Евросоюз утвердил список налоговых гаваней

Министры финансов стран, входящих в ЕС, утвердили переработанный список стран с облегченными фискальными правилами и законами, которые часто называют налоговыми гаванями. В новом списке таких стран втрое больше, чем было раньше – 15.

Речь идет о странах, которые не входят в Евросоюз. Таким образом, в Брюсселе дают понять, что в объединенной Европе проблем с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов нет.

Министр финансов Румынии Эуджен Теодорович, который на ротационной основе председательствует сейчас в Совете по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), предлагал перенести голосование по списку на май. Он был уверен в поддержке коллег и даже рассказал об этом журналистам перед началом встречи, однако его предложение было отвергнуто.

Предложение Теодоровичи сильно удивило его коллег, пишет POLITICO. Совет не без труда согласовал в понедельник список за закрытыми дверями с намерением окончательно утвердить его во вторник и поэтому не согласился с доводами Теодоровича.

Впервые о списке налоговых гаваней в Старом Свете заговорили в декабре 2017 года, после того, как стало известно о хитрых схемах, помогавших многим корпорациям и богатым физическим лицам снижать налоги или вообще уклоняться от их уплаты.

Тогда черный список состоял из 17 стран. Однако он быстро сократился до 5 стран, потому что остальные 12 внесли необходимые изменения в свои законодательства. Тем не менее, сейчас он втрое больше.

В окончательном виде список налоговых гаваней состоит из Американского Самоа, Арубы, Барбадоса, Белиза, Бермуд, Доминики, Фиджи, Гуама, Маршалловых островов, Американских Виргинских островов, Омана, Самоа, Тринидада и Тобаго, Вануату и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В основном в списке островные государства южной части Тихого океана и Карибского бассейна. Азию представляют две страны: Оман и ОАЭ.

Обращает на себя внимание обилие американских территорий – 4. Не удивительно, что инициатива Брюсселя вызвала нескрываемое недовольство Вашингтона. Возражали против списка и две европейские страны, чьи заморские территории в нем находятся. Однако незадолго перед голосованием Лондон и Гаага решили не пользоваться своим правом вето.

Список носит не только декларативный характер. Попавшие в него страны рискуют получить отказ в европейских кредитах и инвестициях от Европейского инвестиционного банка (EIB). Кроме этого, каждый член ЕС может ввести свои собственные санкции против государств, попавших в список налоговых гаваней.

Если страны нарушительницы изменят налоговое законодательство и финансовые правила к установленной дате, то их исключат из черного списка налоговых гаваней.

Уже имеется первая реакция «уклонистов». Так, премьер-министр Бермуд Дэвид Барт заявил, что его острова полностью соответствуют европейским стандартам и поэтому он не боится за репутацию.

В Абу-Даби, сообщает информагентство WAM, выразили сожаление решением ЕС. В Брюссель уже отправлен список мер, которые сейчас проводят власти ОАЭ.

Против включения Эмиратов в черный список возражала Италия. Рим согласился убрать возражения после того, как получил заверение, что арабское государство будет исключено из списка после того, как приведет свое финансовое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.