«Газпром» отменяет транзит газа через Болгарию в Турцию

Болгария получила письмо «Газпром экспорта» о прекращении транзита газа с января 2020 года, сообщает глава Минэнерго страны Теменужки Петкова в ходе интервью по телеканалу bTV.

Уточняется, что «Газпром экспорта» в письме болгарским властям сообщает о планах на будущий год по прекращению транзита газа по Трансбалканскому коридору через Болгарию в Турцию.

Петкова рассказала, также, что София намерена дойти до арбитражного суда ради взыскания с «Газпрома» транзитных платежей в случае, если вторая ветка «Турецкого потока» минует Болгарию. По словам главы Минэнерго Болгарии, страна должна получать транзитные платежи согласно контракту до 2030 года.

При этом в «Газпроме» рассказали РБК, что никакого официального письма в адрес болгарских властей о прекращении транзит газа по Трансбалканскому коридору не направлялось.

Как отмечает аналитик отрасли заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, прекращение поставок в Турцию через Болгарию не означает прекращения газового сотрудничества Москвы и Софии, поскольку Болгария продолжит принимать участие в российских газовых поставках в Сербию. Однако Болгарии необходимо быть готовой к сокращению объемов транзита газа с января 2020 года по загруженным сейчас маршрутам.

По сути же Россия просто перенаправляет турецкий газ, который раньше шел по Украине и Болгарии в объеме 15 млрд кубометров ежегодно, отмечает аналитик.