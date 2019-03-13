Германия отказалась вводить новые санкции против России

Германия не намерена вводить новые антироссийские санкции из-за ДРСМД, рассказала уполномоченная германского правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман. Политик уверена, что санкции не принесут никаких изменений в ситуации с Договором

«Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае», —цитирует ТАСС Бауман.

Она заявила, что в настоящее время НАТО готовит контрмеры в отношении России из-за приостановления участия Москвы в ДРСМД. Она также рассказала, что в этих переговорах участвуют и европейские страны. Бауман отметила, что хотя Берлин и поддержал позицию США по вопросам ДРСМД, но германские власти категорически против новых антироссийских санкций, считая, что ранее примененные к России санкции, являются более эффективными, чем в случае нарушения ДРСМД.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил ряд стран Европы в поддержке абсурдных обвинений США в адрес России, о «нарушении» ДРСМД. Дипломат подчеркнул, что ЕС «послушно проглотил» американскую ложь по этой теме.