Голикова призвала внедрить систему выявления профессиональных рисков на производстве

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства по социальным вопросам – призвала внедрить систему выявления профессиональных рисков на производстве.

По её мнению, существующая сейчас модель управления охраной труда, которая основана на жёсткой регламентации процедуры действия работодателя, давно себя исчерпала, передаёт РИА Новости.

Она напомнила, что в последнее время динамика сокращения травматизма стала меняться, при этом абсолютными «лидером» по своему вкладу в общее количество пострадавших на производстве остаются такие сферы, как строительство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, сельское, лесное хозяйство,а также транспорт.

Проведённый анализ, как подчеркнула вице-премьер, показывает, что в большинстве несчастных случаев, которые происходят на производстве, причиной становится человеческий фактор, обусловленный низкой культурой безопасного труда.

«Кроме того, не соблюдаются, а порой и игнорируются требования условий охраны труда. Поэтому необходимо, как можно скорее, сместить акценты с механизмов реагирования на механизмы предотвращения несчастных случае на производстве», – резюмировала Голикова.