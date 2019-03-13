Капитан российского судна отказался перекрывать Босфор

Бахман Багиров, - капитан российского судна Streamline, которое арестовали накануне в Турции, отказался перекрывать пролив Босфор из-за опасений, что его действия могут навредить членам команды. Об этом Багиров рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Меня могут привлечь к ответственности, могут пострадать члены экипажа, поэтому я отказался от своих намерений», — цитирует СМИ капитана.

Напомним, угрозы перекрыть пролив Босфор прозвучали из уст Багирова, накануне 12 марта. Мера, как отмечает капитан, должна была заставить компанию - судовладельца Akca Shipping выплатить долги по зарплате. Также команда требует найти ей замену, так как иметь дело со столь недобросовестным работодателей моряки больше не хотят.

По словам капитана, команда «живет на судне» более десяти месяцев «как в тюрьме».

Напомним, судно Streamline было арестовано летом 2018 года из-за долгов прежних владельцев. Постоянное место базирование корабля - Ростов-на-Дону. В родном городе россияне не были уже почти год и не что не предвещает, что ситуация изменится в ближайшее время.

На борту находятся девять россиян, задолженность по зарплате перед которыми в общей сложности составляет $123 тыс. Первые слушания о снятии ареста с судна прошли в феврале этого года и продолжались всего 20 минут. Следующее заседание запланировано на 2 апреля.