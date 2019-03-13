Кризис в Венесуэле может скорректировать цену на нефть

Кризис в Венесуэле может повлиять на цену нефти, считает Санджив Сингх, - глава крупнейшей индийской нефтегазовой корпорации Indian Oil.

Как заявил он на полях международной энергетической конференции CERAWeek, в случае ухода с рынка нефти, добываемой в Венесуэле «то, вероятно, будет определенное влияние».

По его словам, в этом случае уже не важно, сколько Венесуэла производит нефти. Однако возместить поставки для остальных стран будет не так сложно и об этом не стоит беспокоиться, добавил Сингх.

«Видимо, о поставках сырой нефти беспокоиться не стоит, но это до определенной степени может повлиять на цены», —сообщил Сингх.

Ранее сообщалось, что США готовы корректировать мировые цены на нефть в сторону снижения благодаря росту добычи сырья в стране, а также разработкам месторождений сланцевой нефти.

Пока мировые цены на нефть показывают положительную динамику благодаря сокращениям добычи в странах ОПЕК и кризису поставок из Венесуэлы из-за крупных аварий на электросетях.