Курс доллара: рубль сильно удивил

Курс доллара в среду снижается к рублю до уровней ноября прошлого года, несмотря на негативные внешнеполитические новости.

Курс доллара сегодня снижался до 65,16 рубля и курс евро до 73,91 рубля при поддержке дорожающей на 1% нефти (67,30 доллара за баррель Brent).

От рубля аналитики не ждали такой "прыти", особенно на фоне новостей из США о новых санкциях против РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск снижался на 26 копеек, до 65,38 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 73,9о рубля.

В среду Палата представителей США приняла четыре законопроекта, которые направлены против российских властей, в том числе президента России Владимира Путина. Все четыре документа были одобрены при подавляющей поддержке конгрессменов от Республиканской партии. Тем не менее рубль не отреагировал на эти сообщения.

Тем временем ьанки исподволь переписывают прогнозы в пользу рубля. Так, в среду, Commerzbank изменил свой прогноз и ожидает более стабильный курс доллара в 2019 году и его плавное снижение до отметки 62 рубля к июню следующего года из-за нерешительности США по вопросу ужесточения санкций.