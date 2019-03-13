Легендарный мюзикл «Ромео и Джульетта» впервые будет показан в России на французском языке

Популярный мюзикл Жерара Пресгурвика (Gérard Presgurvic), написанный по классической пьесе Уильяма Шекспира, впервые был показан зрителям в Париже в 2001 году. С тех пор на спектаклях побывали более 7 миллионов человек по всему миру, CD и DVD-версии мюзикла разошлись тиражом в 14 миллионов экземпляров.

За свою историю существования мюзикл был поставлен на русском, французском, голландском, итальянском, испанском, английском, немецком, корейском, японском, казахском, венгерском языках, а также на иврите. Российская постановка «Ромео и Джульетты» более двух лет с успехом шла в театре Московской оперетты (2004-2006 гг.).

Мюзикл, рассказывающий о любви и ненависти между Монтекки и Капулетти, стал знаменитым благодаря мелодичной музыке и романтичным текстам Жерара Пресгурвика, роскошным декорациям, а также изящным дизайнерским костюмам, выполненным в духе XIV века. Интересно, что Пресгурвик отказался от шекспировского текста и пересказал историю своими словами, сохранив основные сюжетные линии. Первую мелодию Пресгурвик сочинил еще в 1998 году, следующие два года он посвятил работе над либретто и музыкальным материалом. 14 февраля 2000 года мюзикл был представлен прессе, а 3 апреля вышел в свет концепт-альбом с 17 песнями из спектакля. Выпущенный одновременно с альбомом сингл Aimer разошелся тиражом в 500 000 экземпляров. К концу 2000 года еще 5 песен из альбома были выпущены в виде синглов, один из которых — Les rois du monde («Короли мира») — несколько недель удерживал первую строчку национального хит-парада Франции и был распродан тиражом в 800 000 копий

Режиссером и хореографом спектакля стал Реда, также известный как постановщик музыкальных комедий «Девушки из Рошфора» и Belles Belles Belles. Эффектные декорации — трансформирующиеся башни, предстающие замками Монтекки, Капулетти и Герцога, — спроектировал Доминик Лебурж. Уникальные костюмы создал известный кутюрье Лоран Дежардан, дизайном причесок занимался Лоран Фалькон, принимающий участие в крупнейших показах мод.

Мюзикл существует в двух версиях, 2001 и 2010 годов. Для спектакля 2010 года Пресгурвик написал шесть новых номеров, два из которых были изданы в виде синглов. На DVD вышли обе французские версии, в Россию приедет постановка 2010 года, с успехом гастролирующая по всему миру. «Ромео и Джульетта» по праву считается одним из лучших мюзиклов мира.

Официальный сайт: https://msk.romeo-juliette.ru/

Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjXpkT30VoA

Фото: https://yadi.sk/d/wTsrf9HK3ZJib5

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Билеты: https://www.concert.ru/Event?ActionID=80809