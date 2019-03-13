СМИ сообщают о готовности Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть свой пост, сообщает Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ Brief», ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации белорусского президента.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» распространил новость о досрочных выборах главы Белоруссии летом этого года из-за того, что Лукашенко якобы уйдет в отставку в 2019 году.

Сам Лукашенко никак не опровергал данную информацию, а наоборот подогревал к ней интерес, утверждая, что откажется от президентского кресла, как только почувствует необходимость перемен.

В то же время действующий президент Белоруссии заявлял, что чувствует в себе силы для участия в выборах на пост главы государства, которые должны пройти в 2020 году. Лукашенко, однако, уверяет, что не обидится на земляков, если его не поддержат.

В последнее время Лукашенко жалуется на политику Кремля и заявляет о готовности теснее взаимодействовать западными партнерами и активнее развивать бизнес с ними, пишет издание «Российский диалог». На посту главы Белоруссии Александр Лукашенко находится уже 25 лет.