Названы сроки появления беспилотных машин на дорогах России

Как рассказал глава Минпромторга России Александр Морозов, первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы и Татарстана в течение трех месяцев. Об этом сообщает газета «Известия».

Запуск пилотных моделей намечен в указанных регионах на конец апреля – начало мая. Срок выбран с учетом состояния зимних дорог в России.

«Безопаснее начать интеграцию беспилотных автомобилей весной», - уточнил Морозов.

Он сообщил также, что испытания беспилотных автомобилей продляться до 2021 года и будут оплачены из бюджета НТИ «Автонет» в размере 40 млн рублей в год. Модели для тестовых поездок предоставит компании «КамАЗ», КБ «Аврора», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, университет Инополис.

Чиновник уточнил, что для передвижения по общим трассам участникам эксперимента предстоит еще заручиться поддержкой службы ГИБДД и получить долгосрочное разрешение

Сообщается, что входе испытаний все беспилотные машины будут отмечены специальным знаком — литерой «А», которая обозначает «Автономное вождение». Ответственность в случае ДТП беспилотников будут нести собственники транспортных средств.