В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине накануне выборов

На Украине идет тотальное нарушение прав человека со стороны крайне правых групп, также в стране царит «атмосфера запугивания», говорится в докладе в Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

Так в документе отмечается, что «жестокие нападения и акты запугивания» в отношении журналистов и гражданских активистов усилились в период с января 2018 года по январь 2019 года.

Как говорится в докладе, эти насильственные действия имеют эффект «запугивания из-за чего люди боятся открыто говорить о вопросах общественной значимости, прежде всего – выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики».

В УВКПЧ отмечают, что наибольшее число нападений совершают правые радикалы, которые в большинстве уходят от ответственности.

Также в докладе сообщается, что значительно обострило противоречия между слоями населения получение автокефалии «новой церковью» Украины. За отчетный период в УВКПЧ отметили десять «случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан в отношении преимущественно Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата)». Отмечены и случаи оказания давления на священников со стороны правоохранительных органов Украины, говорится в докладе.

Напомним, в декабре прошлого года была создана «новая церковь» Украины посредством слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. 6 января Киев получил томос автокефалии «новой церкви» от патриарха Константинопольского Варфоломея.

В Русской православной церкви назвали подобную «автокефалию» «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.