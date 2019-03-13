«Удивительная наглость»: США готовят удар по ОПЕК

В Конгрессе США проходит обсуждение антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски странам ОПЕК, передает агентство ТАСС. Документ уже осудили главы крупнейших нефтяных корпорация мира, в том числе американских. Так, глава ВР Роберт Дадли считает, что принятие данного закона приведет к «непрогнозируемым последствиям».

Цель законопроекта заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в акт Шермана (антимонопольный закон США). "Я считаю, что идея судебных разбирательств против стран ОПЕК в мире чревата огромными непрогнозируемыми и непреднамеренными последствиями", - приводит телеканал CNBC слова Дадли, сказанные на отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне (Техас). Он выразил надежду на то, что в данном вопросе "здравый смысл восторжествует".

"Роль ОПЕК, с моей точки зрения, позволяет удерживать цены на нефть в пределах разумного для производителей и потребителей фарватера, и я считаю, что ОПЕК будет продолжать играть эту роль", - заявил, отвечая на вопрос телекомпании, глава BP. "В обратном случае можно столкнуться с огромным перепроизводством [нефти] и обвалом цен. Потом все начнется заново, и они [цены] пойдут вверх по причине недостатка инвестиций", - предостерег Дадли.

Сама концепция - принять чисто внутренний американский закон, чтобы судить в соответствии с ним другие суверенные государства и впоследствии наказывать их официальных представителей (например, министров или шейхов) или штрафовать, арестовывать финансовые активы стран - это удивительная наглость, продиктованная глупостью, иллюзией от ощущения собственной исключительности, полагает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Вероятно, американские законодатели и не рассчитывают на прямое применение закона, а просто наивно надеются, что он даст новые рычаги, чтобы побудить ОПЕК+ снять ограничения на добычу нефти.

Однако люди, продвигающие закон, как минимум не понимают психологию Ближнего Востока, говорит эксперт. А также недооценивают возможностей прямых ответных и очень сильных, болезненных шагов - вплоть до наложения полного нефтяного эмбарго, то есть прекращения поставок нефти и нефтепродуктов в США, как это уже случилось однажды во время нефтяного кризиса 1973 года после войны Судного дня, когда не только американские, но и европейские политики открыто взяли сторону Израиля. И тогда арабские страны, замечает Пушкарев, не побоялись прекратить поставки нефти не только в США, но и в Западную Европу, и в Японию. Кстати, именно после того нефтяного кризиса Европа ускорила переговоры с Советским Союзом о строительстве газопроводов, чтобы обеспечить себя надёжным энергоисточником.

Не стоит думать, что на этот раз решимости у нефтеэкспортёров поубавится: наоборот, сейчас они как никогда сплочённые, все заодно. Так что идея "наказать нефтяной картель" - всё равно что шуровать палкой в улье, чтобы сделать побольнее пчёлам, или с голыми руками полезть в берлогу, считает Пётр Пушкарёв. Страны-экспортёры не прогнутся, а просто перекроют поставки, в результате цены быстро взлетят до небес: в 2-3 раза. Тут мало того что политика или гордость, но и чисто прагматическое: зачем везти нефть в страну, где эту самую нефть могут и вовсе арестовать в счёт штрафов?

Мало того, продолжает аналитик, пользуясь грядущим дефицитом, сразу же поднимут цены на бензин и внутренние американские производители: ничего личного, только бизнес. Болезненную травму получил тогда находившийся на коне американский автопром: производство и продажа, вообще использование автомобилей тогда затормозилось. И если как-то справиться законодательно со "своими" американское правительство ещё с трудом способно, то вот побудить подчиниться ОПЕК ему явно будет не под силу.

Но не только нефть быстро подорожает в ответ на эмбарго, уверен Пётр Пушкарёв. Вместо того чтобы подешеветь - всё это станет вообще концом нефтедоллара, а значит, последней прелюдией и к концу доллара, который во многом сохраняет свою силу за счёт двух столпов: расчётов в долларах за нефть и мировой популярности "надёжных" американских казначейских обязательств. Страны ОПЕК+ в ответ наверняка и распродадут свои портфели «казначеек», что уже сделала в 2018 году Россия. А в ответ на подписание такого "незаконного закона" на тот же шаг неизбежно пойдут и Саудовская Аравия, и другие государства-нефтеэкспортёры, чтобы избежать даже в теории возможности ареста своих активов. И так же быстро и арабы, и все остальные просто перестанут поставлять нефть за доллары - объявят, что отныне расчёты ведутся в евро, в юанях, в других национальных валютах.

Согласятся, возможно, на временные финансовые потери, которые при дорогом долларе могли бы доходить до 10-15%, но учитывая ситуацию - вероятно заметное ослабление доллара и приток капиталов во все альтернативные валюты - в итоге нефтеэкспортёры даже выиграют, уверен эксперт. Зато США могут окончательно разрушить иллюзию своего господства в мире, их бессилие и неадекватность станут очевидны даже их ближайшим союзникам. Высока вероятность, что чисто формально и учитывая астрономические суммы, на которые могут быть выписаны штрафы "провинившимся" странам, американцы потребуют арестовать связанные с этими государствами активы и в других юрисдикциях - но на этот раз безуспешно. Особенно интересно будет видеть, как постарается дистанцироваться от действий американцев Европа, которая уже по сути не подчинилась санкциям США против Ирана и вместо присоединения к запрету на поставки активно начала создавать обходные финансовые механизмы для расчётов.

В этот раз блеф конгрессменов может закончиться для США ещё плачевнее, привести не только к катастрофе долларовую систему и американскую пирамиду долга, но и к окончательному развалу политического единства Запада, полагает Пётр Пушкарёв. А в результате игнорирования нефтяным сообществом американского одностороннего законодательного акта, и позиции России в качестве одного из мировых центров политического влияния, и позиции рубля только укрепятся.

Понимая опасность попыток жёстко играть с ОПЕК, президенты США, включая обоих Бушей и Обаму, в прошлом всегда заявляли, что не поддержат подобный антиопековский закон. И он даже однажды был уже принят обеими палатами Конгресса, но даже не был подан на подпись Джорджу Бушу-младшему, потому что тот заявил однозначно, что наложит вето. Вероятно, что и на этот раз это больше игра конгрессменов на публику, чтобы показать противоречивость позиции Трампа: мол, он только в Твиттере горазд критиковать ОПЕК, а закон против ОПЕК, видите, подписать ему будет "слабо". Есть и пример Барака Обамы, который поддерживал идеи антиопековского пакта, пока был сенатором, но тут же развернулся на 180 градусов, когда стал президентом. Если всё же допустить, что Трамп решит идти ва-банк и решит подписать закон, то ситуация будет развиваться по описанному выше сценарию, то есть максимально разрушительно для финансовой системы самих США, для их политических позиций, и со взлётом нефтяных цен вместо их якобы ожидаемого падения.

Всё это вряд ли укладывается в голове у части наиболее активных конгрессменов, верящих во всемогущество американской политики силы и давления, заключает Пётр Пушкарёв. Но, похоже, что даже и импульсивный Трамп не решится подписать одиозный закон: он и его окружение должны понимать последствия - и складывается ощущение, что они их понимают. Министр энергетики США Рик Перри уже заявил: так можно "стимулировать непреднамеренный рост цен на энергоносители", и вообще "нам следует остерегаться принимать законодательство, которое может повлиять на ситуацию за рамками прогнозируемых последствий".

Да собственно, зачем играть с ОПЕК так жёстко, когда в ответ на санкции против Ирана та же Саудовская Аравия и без того "полюбовно" выражала уже ранее готовность восполнить недостающие объёмы поставок. США остаётся лишь подождать полгода-год, пока действие ограничений добычи от ОПЕК само станет ненужным, рынок окончательно сбалансируется, Иран воспользуется заменяющими маршрутами поставок, а на всём прозрачном для США рынке другие производители успешно заместят иранские поставки.

В самом деле, соглашается директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, всерьез воспринимать угрозу рспространения ограничений по Акту Шермана на ОПЕК не стоит, поскольку мера является избыточной даже по меркам нынешнего вектора внешней политики, который можно условно назвать "США против всех". Поскольку именно Штаты пострадают от такого решения в первую очередь.

Несмотря на то, что США является крупнейшей по объемам добычи нефтяной державой, установившей в феврале очередной рекорд в 12 млн баррелей/сутки, что больше 11,3 млн, добываемых в России, и 9,8 млн, добываемых Саудовской Аравией, крупнейшая в мире экономика по-прежнему остается в крайней степени зависимой от импорта энергоресурсов. Это парадоксальная ситуация, но даже с таким размахом добычи, США импортируют порядка 7 млн баррелей/сутки. Грубо говоря, объясняет эксперт, около трети всего потребляемого американскими НПЗ сырья поставляют либо участники ОПЕК, либо страны, присоединившиеся к ОПЕК в формате расширенной сделки по сокращению добычи. Без них США будут ввергнуты в пучину топливного кризиса, равных которому страна еще не испытывала.

Именно зависимость внутреннего рынка от мирового на протяжении десятилетий нервирует Вашингтон, поскольку колебания цен неминуемо оказывают негативный эффект на темпы роста американской экономики, и именно поэтому появилась идея поставить ОПЕК вне закона, уверен Александр Пахомов. Произошло это отнюдь не вчера - в том или ином виде попытки ограничить влияние картеля на рынок предпринимались еще с 70-х годов, когда доля ОПЕК на мировом рынке превышала 50%. Но сейчас организация занимает долю всего 30,6%, и она постоянно снижается (для сравнения, всего год назад - 32,6%).

Причины потери веса ОПЕК на рынке очевидны: выход из организации Катара, введение санкций в отношении Ирана, критическое падение добычи в Венесуэле, наконец, реализация мер по сокращению объемов в рамках сделки в расширенном составе. Сейчас картель - это организация, стремительно теряющая не только вес, но и былое могущество. По большому счету ее политику определяют совместные решения Эр-Рияда (9,8 млн барр/сутки), который добывает каждый третий баррель, приходящийся на ОПЕК и Москвы (11,3 млн барр), которая в картель вообще не входит.