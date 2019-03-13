Помочь прогрессу – поддержать прессу

21 век изменил привычный порядок потребления информации. Люди переходят с печатных носителей на электронные. Есть ли будущее у печатных СМИ? Таким вопросом задались эксперты на слушаниях в Общественной Палате по теме «Актуальные проблемы отечественной печатной индустрии». «Эксперт» посетил дискуссионную площадку и убедился в том, что проблемы действительно существуют, но пути их решения пока не выработаны.

Во вступительном слове модератор дискуссии, Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной Палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, обозначил 10 основных проблем, которые стоят перед отраслью. Высокая налоговая нагрузка, высокая арендная ставка на газетные киоски, разрушение инфраструктуры распространения книг, высокие цены на почтовую доставку печатной продукции, убытки издателей, вязанные с возвратом тиража и низкая доля сегмента рекламы в прессе, были названы модератором ключевыми проблемными точками отечественной печати на современном этапе.

Члены дискуссии подхватили вступительное слово Малькевича, согласившись с обозначенными проблемами. Александр Оськин, вице-президент Союза печатной индустрии, считает, что «органы власти, что законодательные, что исполнительные, живут своей жизнью, не понимая, что происходит в нашей индустрии». Кроме того, спикер предложил вернуть рекламу алкоголя в СМИ, считая, что «связывать распространение алкоголизма в стране с рекламой качественного алкоголя в СМИ совершенно безосновательно и неверно. Это два принципиально разных явления в обществе». Такая позиция, тем не менее, не нашла поддержки у большинства участников встречи.

Очень много говорится, что важно поддерживать печатную индустрию, но на деле реальной помощи не оказывается. Например, в соседней Латвии выделяется 3 млн евро на доставку сельскому населению подписных изданий. Отсутствие в России таких форм поддержки наносит ущерб информационной безопасности страны, считают эксперты, и это препятствуют прогрессивному развитию российской глубинки.

Проблему, связанную с трудоустройством лиц, работающих в индустрии, отметил Сергей Моисеев, владелец «Вайзмедиа», занимающегося изданием книг, брошюр и рекламных буклетов. Власть не должна забывать о более чем миллионе человек, занятых в индустрии. Проблема носит, действительно, комплексный характер. По разным оценкам, за последний год в СМИ было сокращено порядка 15% рабочих мест. Весомую роль в этом, отмечают специалисты, играет неэффективная деятельность исполнительных органов власти.

Однако некоторые эксперты связывают падение интереса к отрасли не действиями государства, а естественным ходом прогресса. «Людям не интересна печатная пресса. Переход на электронные носители – это реальность», - полагают они.

Эксперты посчитали необходимым создать единый регулятор печатной индустрии, принять закон «О Печатной индустрии в РФ», отменить ставки НДС для печатной индустрии и сформировать корпоративный учебный центр повышения квалификации. Это позволит, по мнению экспертов, повысить профессионализм работников печатной индустрии.