Вход/Регистрация Подписка

Помочь прогрессу – поддержать прессу

Москва, 13.03.2019
#Общество
  • Помочь прогрессу – поддержать прессу

Ведомости/ТАСС

21 век изменил привычный порядок потребления информации. Люди переходят с печатных носителей на электронные. Есть ли будущее у печатных СМИ? Таким вопросом задались эксперты на слушаниях в Общественной Палате по теме «Актуальные проблемы отечественной печатной индустрии». «Эксперт» посетил дискуссионную площадку и убедился в том, что проблемы действительно существуют, но пути их решения пока не выработаны. 

Во вступительном слове модератор дискуссии, Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной Палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, обозначил 10 основных проблем, которые стоят перед отраслью.  Высокая налоговая нагрузка, высокая арендная ставка на газетные киоски, разрушение инфраструктуры распространения книг, высокие цены на почтовую доставку печатной продукции, убытки издателей, вязанные с возвратом тиража и низкая доля сегмента рекламы в прессе, были названы модератором ключевыми проблемными точками отечественной печати на современном этапе.

Члены дискуссии подхватили вступительное слово Малькевича, согласившись с обозначенными проблемами. Александр Оськин,  вице-президент Союза печатной индустрии, считает, что «органы власти, что законодательные, что исполнительные, живут своей жизнью, не понимая, что происходит в нашей индустрии». Кроме того, спикер предложил вернуть рекламу алкоголя в СМИ, считая, что «связывать распространение алкоголизма в стране с рекламой качественного алкоголя в СМИ совершенно безосновательно и неверно. Это два принципиально разных явления в обществе». Такая позиция, тем не менее, не нашла поддержки у большинства участников встречи. 

Очень много говорится, что важно поддерживать печатную индустрию, но на деле реальной помощи не оказывается. Например, в соседней Латвии выделяется 3 млн евро на доставку сельскому населению подписных изданий. Отсутствие в России таких форм поддержки наносит ущерб информационной безопасности страны, считают эксперты, и это препятствуют прогрессивному развитию российской глубинки. 

Проблему, связанную с трудоустройством лиц, работающих в индустрии, отметил Сергей Моисеев, владелец «Вайзмедиа», занимающегося изданием книг, брошюр и рекламных буклетов. Власть не должна забывать о более чем миллионе человек, занятых в индустрии. Проблема носит, действительно, комплексный характер. По разным оценкам, за последний год в СМИ было сокращено порядка 15% рабочих мест. Весомую роль в этом, отмечают специалисты, играет неэффективная деятельность исполнительных органов власти. 

Однако некоторые эксперты связывают падение интереса к отрасли не действиями государства, а естественным ходом прогресса. «Людям не интересна печатная пресса. Переход на электронные носители – это реальность», - полагают они.

Эксперты посчитали необходимым  создать единый регулятор печатной индустрии, принять закон «О Печатной индустрии в РФ», отменить ставки НДС для печатной индустрии и сформировать корпоративный учебный центр повышения квалификации. Это позволит, по мнению экспертов, повысить профессионализм работников печатной индустрии. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Гигабайты прилетят с орбиты
#Космос
Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
Страну разверстали по-новому
#Развитие территорий
Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
Хватит занимать
#Розничное кредитование
Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль сильно удивил
      Курс доллара: рубль сильно удивил
    2. Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
      Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
    3. «Северный поток-2»: у США сдали нервы
      Вашингтон намерен ввести санкции в отношении инвесторов и прокладчиков труб газопровода «Северный поток-2».
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Гигабайты прилетят с орбиты
    #Космос
    Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
    Страну разверстали по-новому
    #Развитие территорий
    Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
    Хватит занимать
    #Розничное кредитование
    Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама