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Прогноз погоды Гисметео на 3 дня: в Москве будет солнечно и без осадков

Москва, 13.03.2019

В Гисметео рассказали о прогнозе погоды в Москве на ближайшие 3 дня.

Аномальный для середины марта снегопад, который обрушился на регион, удивил многих, но не синоптиков.

Ещё в конце февраля они предупреждали, что северо-атлантический циклон, властвующий на территории Русской равнины, принесёт в Москву в начале второй декады первого месяца календарной весны влажные потоки воздуха.

Поэтому выпадение осадков в виде снега прогнозировалось. Ожидался и сильный, промозглый ветер. Но именно, благодаря ему, уже вечером 13 марта облака рассеются, а характер погоды изменится.

При этом в ночь на 14 марта ожидается похолодание до минус 7. Однако, днём в четверг выглянет солнце, которое согрет воздух до плюс 2, осадков не ожидается.

Солнечно и без осадков будет также в пятницу, 15 марта. В ночные часы по прогнозу Гисметео ожидается минус 1-2, в дневные часы – плюс 3-4. Сильного ветра также не будет.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе такие погодные условия – настоящий праздник. А вот для метеозависимых людей очередные температурные качели – повод строго соблюдать режим труда и отдыха, а также выполнять рекомендации своих лечащих врачей.

Приметы на 15 марта сообщали нашим предкам о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила название Федот-ветронос.

Считалось, что если на Федота мороз, дождь или снежные заносы – травы долго не будет; хороший день – предвестник ранней и теплой весны; если погода плохая – весна будет поздней; какой день на Федота – такое и лето: теплый – к тёплому и мокрому лету, морозный – к холодному, а если дождь пошёл – всё лето будет дождливым.

Сны на 15 марта предвещают важные события. Сбудутся скоро, но не полностью. Людям, родившимся в это день, следует носить халцедон.

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