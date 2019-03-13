Работодателей освободят от бумажных справок

Как рассказал министр Труда Максим Топилин в ходе социального форума Недели российского бизнеса, российских работодателей освободят от лишней «бумажной волокиты» в ближайшие годы. А именно, им не надо будет выдавать сотрудникам справки в государственные органы.

Информация будет предоставляться в электронном виде из баз Пенсионного фонда и налоговой службы. Изменения вступят в силу в течение двух-трех лет. Чиновник рассказал, что президент в своем послании говорил о предоставлении гражданам услуг в проективном виде без наличия различных справок.

«Сейчас с тем, чтобы получить различные виды пособий, во многих случаях граждане должны предоставлять справки от работодателей об уровне доходов и так далее. Нам предстоит на основании тех данных, которые у нас есть о доходах в Пенсионном фонде, в налоговой службе, освободить работодателей от предоставления этих дополнительных различных бумажных документов», - рассказал министр.

Топилин сообщил, что для этого потребуется консолидация усилий всех заинтересованных в процессе ведомств, а также «за два-три года» необходимо наладить максимальное взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти.