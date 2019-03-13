Российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе

Наша страна вышла на четвертое место в Старом Свете по объёму продаж автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в февраля 2019 года в России было продано более 120 тыс. автомобилей.

При этом, как подчёркивают аналитики, российский авторынок поднялся на четвертое место, несмотря на падение продаж машин во втором месяце года.

Лидером же рейтинга в Европе стала ФРГ. За месяц в Германии продали почти 270 тыс. авто. На второй строчке – Италия (178 тыс. авто).

Далее следуют Франция (172,5 тыс.) проданных автомобилей (рост на 2,1%) и, замкнувшая ТОП-5 этого рейтинга Испания (101 тыс.).