Россия развернула в Арктике дополнительные силы ПВО

Дополнительные российские силы ПВО появятся в Арктике для прикрытия неба над Северным морским путем, сообщает командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов.

Как сообщил адмирал, для этих целей уже практически закончено возведение нового военного городка в поселке Тикси, где будут размещены новые соединения ПВО Северного флота.

Уточняется, что военный городок будет построен по самому последнему стандарту технологий и будет включать в себя все современные удобства для проживания. За ходом строительства наблюдает лично командующий Северным флотом России.

Евменов сообщил также, что на вооружение соединения будут поставлены ЗРС С-300В4, также в распоряжении подразделения береговой охраны данных подразделений поступят противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а мотострелковые бригады получат арктический вариант зенитного комплекса малой дальности «Тор-М2ДТ».

Помимо этого командование СФ намерено выделить средства на дополнительное вооружение танковой бригады техникой, наиболее приспособленной для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Напомним, ранее США обвинили Россию в чрезмерных претензиях на территории в Арктике, Пентагон в этой связи даже выделил дополнительные средства на вооружение, способное функционировать в условия Крайнего севера. К данному моменту, американские военные имеют в распоряжении только одну подлодку, приспособленную для работы в Арктике. В распоряжении российских военных находится более 20 единиц подобной техники.