В Сербии рассказали о вероятности вступления в НАТО

Сербия ни при каких обстоятельства не вступит в НАТО, сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

Заявление было сделано в ходе видеомоста Москва–Белград, посвященному 20-летию со дня военной интервенции стран-членов НАТО в Югославию. Мероприятие проходило в МИА «Россия сегодня».

Министр заявил, что не секрет, что некоторые балканские страны в буквальном смысле «рвутся в НАТО», но Белград придерживается жесткой позиции военного нейтралитета.

«Сербия ни при каких обстоятельствах не станет членом НАТО. За такую позицию проголосовало 99% граждан страны и правительство поддерживает эту инициативу», - добавил Попович.

Он также добавил, что Белград имеет только негативный опыт общения с НАТО, чьи самолеты бомбили Югославия ради отъема Косова у страны. Политик добавил, что этот план провалился и Косово по конституции и международным документам остается частью Сербии. Здесь не сыграло роль и признание независимости Косово рядом западных стран.

Также глава Сербии Александр Вучич рассказал, что страна всегда будет придерживаться военного нейтралитета. На референдуме в январе 2019 года 62% сербов сообщили, что не приняли бы извинений от НАТО за бомбардировки Югославии, в которых погибло более 2,5 тысяч мирных граждан.