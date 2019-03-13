«Северный поток-2»: у США сдали нервы

По информации газеты The Wall Street Journal, санкции в отношении «Северного потока — 2» все же будут введены. Американские сенаторы намерены внести соответствующие поправки к действующим мерам против России, которые предусмотрены «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (СААТSA). Под санкции попадут инвесторы и компании, заключившие контракты на прокладку труб газопровода.

Разговоры о возможных рестрикциях в отношении этого газопровода идут уже давно. Ведь то, что «Газпром» уже занял почти 40% газового рынка Европы и с помощью второго «потока» увеличит их, никак не устраивает Вашингтон. У американцев серьезные амбиции поставлять в ЕС свой СПГ: в стране активно ведется строительство новых мощностей для сжижения, осваиваются сланцевые месторождения и новые технологии. Однако пока трубный газ из России остается дешевле СПГ-поставок из Нового Света.

Кроме того, по мнению Вашингтона, «Северный поток-2» вреден в геополитическом плане. По словам анонимного сотрудника службы безопасности США, который в курсе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер считает проект «Северный поток — 2» несовместимым с «военным щитом, который Америка держит над Европой». Тем не менее, пишет WSJ, новые санкции со стороны США стали бы серьезным ударом по Германии. Немецкий чиновник заявил, что «санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и со всей Европой». Гневные предупреждения чиновников администрации в адрес стран ЕС так и не привели к приостановке проекта и теперь, похоже, США решили перейти от слов к делу.

Противоречия между союзниками США и Европой в последний год действительно существенно выросли, констатирует эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Началось всё год назад с введения Дональдом Трампом тарифов на европейский экспорт стали и алюминия в США. Затем, во время поездки в Берлин Трамп укоризненно сетовал, что Германия не оплачивает полагающуюся ей долю расходов в бюджет НАТО, затем была принципиальная размолвка по поводу санкций в отношении Ирана и т.д. То есть важно, что противоречия вокруг Северного потока-2 не являются уникальным случаем и единичным камнем преткновения между Старым Светом и США.

Северный поток-2, безусловно, необходим и Европе – в первую очередь, Германии с её высокотехнологичными энергоинтенсивными производствами – не меньше, чем России, как бы банально это ни звучало, указывает аналитик. История с обходом антииранских санкций доказывает, что, на самом деле, Европа имеет свой голос и, в случае чего, в состоянии его отстоять – причём, что особенно примечательно, тихим и мирным способом, как будто у неё есть «неиспользованные ваучеры» от Госдепа США.

Этот прецедент указывает на высокую вероятность того, что и в случае с Северным потоком-2, строительство которого завершено приблизительно на две трети, и известные европейские энергетические и инфраструктурные компании – такие как французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall – уже понесли значительные расходы. Это тоже важно: как говорится, «карте место!»

То есть, объясняет Владимир Рожанковский, при случае Европа будет аккуратно, без лишней рекламы, идти своим путём. Нужно просто, чтобы сработал некий триггер. Также надо иметь в виду, что позиция Евросоюза по России – более политизированная и принципиальная, чем по Ирану, однако в последние месяцы нельзя не заметить, что ощущается некоторое осторожное сближение сторон, хотя потеплением называть это было бы преждевременно. "Выборы на Украине и личность нового президента «нашего соседа» также, безусловно, окажет ощутимый «тонизирующий» эффект на связку Европа – Россия, хотя, я далёк от мысли, что внезапно, как по щелчку пальцев, всё будет так же хорошо, как в «старые добрые» времена. Конечно, не будет", - подчеркивает эксперт.

Однако лидеры Европы, добавляет Владимир Рожанковский, по всей видимости, пытаются развязку этой ситуации искусственно затянуть – с тем, чтобы понять, получает ли непопулярный в Старом свете Дональд Трамп мандат на второй срок в Белом доме. Если шансы будут предпочтительными для Трампа, то Европа будет действовать более энергично – по иранскому сценарию (с нюансами). В противном случае ситуацию будут всячески затягивать, чтобы дождаться в Белом доме нового, более комфортного для Старого света, американского президента. Это сделать будет очень непросто. Но такой путь для Европы будет спокойней.

Тема санкций против Северного потока 2 имеет под собой как экономический, так и политический аспект, указывает, в свою очередь, директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Каждая заинтересованная сторона-противник проекта сейчас пытается решить за счет СП2 собственные проблемы. США таким образом выбивают дополнительный спрос на собственный СПГ, а также стараются играть «первую скрипку» в политических спорах с Россией относительно ряда геополитических противоречий. Иными словами – сейчас Северный поток 2 – разменная монета в традиционном противостоянии России и Запада. Украина же использует агрессию против Северного потока 2 с целью как можно дольше сохранить востребованность собственной транзитной системы, при этом накануне выборов и истечения срока договора по транзиту газа в ЕС между РФ и Украиной эта напряженность будет только взрастать.

Между тем нельзя сказать, что новости относительно дополнительных санкций против СП2 пока можно оценить как прямая угроза проекту, отмечает аналитик. Скорее это можно расценить как информационный вброс, цель которого наделать побольше шума и продемонстрировать Европе серьезность своих намерений. Если внимательно рассмотреть инициативы США, санкции будут введены поправками к действующим мерам против РФ, то есть США в очередной раз доработают свой нашумевший законопроект СААТSA. В частности, предполагается, что компании и инвесторы, которые заключили контракты на прокладку труб окажутся под ограничениями, однако об этом говорили и ранее, но это никоим образом не останавливало развитие проекта.