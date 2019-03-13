Вход/Регистрация Подписка

Победы не получилось

Москва, 13.03.2019
США уходят из Афганистана оставляя символический контингент и подводя итоги этой самой длинной в истории Америки войны. Конечно, победы не получилось. Те, кто семнадцать лет назад ставил в пример СССР американский блицкриг, окончившийся занятием крупных городов, в том числе, Кабула, посрамлены.
#Геннадий Петров
#Мир
  • Победы не получилось

Военно-воздушные силы США в афганской провинции Кундуз

Zuma\TASS

Американские войска покинут Афганистан так же, как покидали эту страну советские войска – по договоренности с противником. В столице Катара, Дохе, США и движение Талибан (запрещено в России) согласовали соответствующий план. Очередная попытка осчастливить Афганистан силой, привнеся туда западные ценности, похоже, окончилась неудачей, как и все предыдущие.

Представитель США на переговорах с талибами Залмай Халилзад вылетел в Вашингтон, чтобы лично сообщить о достигнутом прогрессе на переговорах. Предварительно он написал в своем твиттере, что удалось согласовать в черновом варианте два из четырех вопросов, которые обсуждались с талибами. Судя по сообщению афганской прессы, речь идет о проекте соглашения по выводу американских войск и некоей договоренности, касающейся действий Талибана против ИГИЛ (запрещена в России): эта группировка так же обосновалась на афганской земле.

Получается, что компромисс удалось найти по главному, что волнует в связи с Афганистаном  американцев и их союзников по НАТО. В проигрыше как всегда афганцы. Остальных два вопроса, по которым не удалось найти взаимопонимание – это прекращение огня и присоединение талибов к внутриафганскому диалогу. То есть война в этой многострадальной стране продолжится и после вывода американских войск.

Характерно, что в Дохе не обсуждалась тема борьбы с наркотиками. В свое время талибы, захватив Кабул и большую часть Афганистана, по идеологически обоснованной простоте, ожидали, что их позиция в отношении наркотрафика и наркопроизводства откроет им путь к международному признанию. Ведь Талибан с этим злом реально боролся и добился впечатляющих успехов. К удивлению талибов, тогда мир заинтересовало не это, а другие темы, обсуждать которые новоявленным хозяевам Афганистана, должно быть, казалось глупым, а то и неприличным – права женщин, национальных и религиозных меньшинств, например. Или судьба буддийских статуй и вообще не исламских памятников культуры, которые талибы вознамерились уничтожить. Или дружба группировки с террористами, прежде всего, бен Ладеном. Или публичные казни вместо запрещенных спортивных и культурных зрелищ. Или обещание «освободить Бухару и Самарканд от неверных» (фраза, приписываемая лидеру группировки мулле Омару). Или сам режим, установленный талибами, который слишком напоминал воплощенный на яву горячечный бред сумасшедшего. Сколько бы ни обещали они лишить Афганистан сомнительной славы мировой наркожитницы, сколько бы ни соблазняли проектами газопроводов в Среднюю Азию, против них были их действия и слова. Чего стоит одно зрелище боевиков группировки, сворачивающих головы домашним голубям и попугаям (содержание этих птиц Талибан запретил), или разъяснение их идеолога муллы Мохаммада Хасана, что они еще не решили, как поступать с гомосексуалистами, сбрасывать ли их с крыш зданий или закапывать живьем в землю. 

Ныне, как утверждают знатоки региона, по гуманности, равно как и по части вовлечения в наркотрафик, талибы абсолютно не отличаются от других сил нескончаемой афганской войны всех против всех: и торгуют, и «крышуют» наркопроизводство. Они собираются заслужить благосклонность Запада другим – вышеупомянутой борьбой с ИГИЛ. Эта группировка особенно активна в северных районах Афганистана и есть вероятность того, что сфера ее влияния расширится.

Теперь движение талибов переживает своеобразный ренессанс. С ним договариваются и в нем нуждаются все внешнеполитические игроки, имеющие какое-то отношение к делам афганским. Талибан позиционирует себя как целиком внутриафганская сила. Таковой талибы были, собственно, с самого начала: в их идеологии радикальные трактовки положений ислама тесным образом сочетались с пуштунским национализмом, и еще не ясно, чего в их реальных действиях было больше. Само движение возникло в девяностых годах как своеобразный бизнес-проект. Пакистанские силовики и их афганские контрагенты, наживавшиеся на схемах контрабанды и лжеэкспорта товаров через Афганистан, нуждались в относительной стабильности в  этой стране. Караваны с магнитофонами и джинсами, идущие из Ирана через Кандагар в Пакистан необходимо было защищать от поборов и грабежей обнаглевших полевых командиров. Вот поэтому приближенные к пакистанской разведке консервативные муллы стали отбирать в лагерях афганских беженцев неграмотных подростков, потерявших родителей, с тем, чтобы сделать из них бескорыстных фанатиков идеи очищения страны от всяческой скверны.

Несомненный плюс нынешней ситуации для американцев в том, что разбираться, на сколько изменились талибы за годы борьбы с ними, будет не Вашингтон, а главным образом, нынешние афганские власти. США же из страны уходят, оставляя символический контингент и подводя итоги этой самой длинной в истории Америки войны. Конечно, победы не получилось. Те, кто семнадцать лет назад ставил в пример СССР американский блицкриг, окончившийся занятием крупных городов, в том числе, Кабула, посрамлены. Как воочию продемонстрировали переговоры в Дохе, американцы не разгромили Талибан. Удалось лишь достичь локальных успехов. Самые существенные из них заключаются в том, что получилось выловить причастных к атаке 11 сентября 2001 года, включая Усаму бен Ладена. Но прочный прозападный режим, держащийся не на иностранных штыках, опять не установлен. Значит, не снята угроза, что террористы, прошедшие афганскую «школу», что-нибудь взорвут, может даже и в США, сохранилась. 

Однако и второго Вьетнама не вышло. Американское командование сделало всё, чтобы минимизировать потери. В результате за 17 лет войны потеряно всего 2600 солдат США. Чем не повод для торжества? Видимо, так и решили два американских сенатора, Рэнд Пол и Том Юдалл, зарегистрировавшие законопроект, согласно которому должно быть официальное сообщение о том, что победа в долгой войне достигнута. А за этим предполагаются награды и выплаты каждому американскому ветерану боевых действий в Афганистане существенной денежной премии. И, естественно, будет торжественная встреча героев. А что уходить приходится, заручившись дозволением тех, кого, якобы, победили – это уже частности, которые, как, видимо, уверены сенаторы, вряд ли заинтересуют американское общество. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Гигабайты прилетят с орбиты
#Космос
Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
Страну разверстали по-новому
#Развитие территорий
Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
Хватит занимать
#Розничное кредитование
Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль сильно удивил
      Курс доллара: рубль сильно удивил
    2. Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
      Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
    3. «Северный поток-2»: у США сдали нервы
      Вашингтон намерен ввести санкции в отношении инвесторов и прокладчиков труб газопровода «Северный поток-2».
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Гигабайты прилетят с орбиты
    #Космос
    Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
    Страну разверстали по-новому
    #Развитие территорий
    Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
    Хватит занимать
    #Розничное кредитование
    Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама