В Кремле прокомментировали антироссийские инициативы законодателей США

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал новые антироссийские инициативы американских законодателей, в том числе о статусе Крыма, убийстве политика Бориса Немцова и возможных расследований о доходах российского лидера Владимира Путина.

По его словам, в Кремле не ждут от законодателей США трезвых оценок, так как всё, что ими сейчас делается – продолжение недружественной русофобской линии, передаёт РИА Новости.

«Все эти законопроекты могут только лишь негативно повлиять на российско-американские отношения», – подчеркнул Песков.

При этом он ещё раз отметил, что многие политики в США, в том числе законодатели, продолжают находиться в плену эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю.

«Поэтом мы не ожидаем от них каких-то трезвых оценок», – резюмировал представитель Кремля.