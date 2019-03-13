В США приняли новый законопроект по Крыму

Палата представителей конгресса США поддержала большинством голосов законопроект о запрете администрации США признавать Крым российской территорией. За принятие документа проголосовали 427 конгрессменов, против высказался один республиканец. Новость передает агентство ТАСС, ссылаясь на документ конгресса.

«Закон о непризнании аннексии Крыма» определяет политику США по крымскому вопросу. Запрещается «де-юре или де-факто признавать суверенитет России над Крымом, воздушным пространством полуострова и территориальными водами», - цитирует ТАСС законопроект.

При этом уточняется, что американский президент наделен властью обойти данный закон, если это будет в интересах национальной безопасности США.

Документ был внесен на рассмотрение в конгресс США 16 января текущего года, а уже 8 марта его одобрил комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Закон еще должен будет подписать президент США, но это произойдет в случае одобрения документа обеими палатами конгресса.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам голосования жителей полуострова, из которых более 98% проголосовало за этот шаг. Итоги плебисцита не признаются на Западе и в США, несмотря на то, что, как подчеркивает Москва, процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.