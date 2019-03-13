В Верховной Раде обеспокоены возможным возвращением Саакашвили на Украину

Ирина Геращенко – первый вице-спикер Верховной Рады – заявила, что возвращение на Украину бывшего главы Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили грозит стране хаосом.

По её мнению, Саакашвили, который вместе со своими соратниками унижал украинских пограничников и прорывал украинскую границу, стремится к реваншу, передаёт РИА Новости.

Она подчеркнула, что для «этих людей» украинская граница и те, кто её защищает – условность и статистика.

«Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля – хаос, беспорядки и агрессию. При этом Саакашвили ещё и заявляет, что ни один пограничник якобы не посмеет остановитьего новую провокацию. И поэтому для меня простой выбор - я против тех, для кого украинская граница – фикция», – резюмировала Геращенко.

Ранее сообщалось, что по словам Саакашвили, он планирует прилететь на Украину 1 апреля.

«Я уверен, что Порошенко с треском провалит выборы и не выйдет во второй тур президентских выборов. Так что мешать моему въезду в страну никто не будет», – подчеркнул политик, продемонстрировав купленный билет в Киев.