ВЭБ рассказал всю правду о блокчейне

Госкорпорация вышла из блокчейн-коммуны — ее проекты не оправдали инвестиционных ожиданий. В ВЭБ.РФ официально не комментируют выход из совместного с МИСиС проекта Центра цифровых трансформаций или как ее еще называли, блокчейн-коммуны. Однако по информации «Эксперта», ни один из проектов, инициированных в Центре, не окупился — блокчейн все время требует только новых вложений.

Примечательно, что информация о выходе ВЭБа из проекта стала известна лишь сейчас, хотя еще в июле 2018 года поднимался вопрос о ее эффективности. Сайт блокчейн-коммуны не обновляется с декабря 2018 года.

Информированный источник рассказал, что в госкорпорации произошла оптимизация целей и задач. ВЭБ становится классическим государственным институтом развития. «В проекты ВЭБ будет входить только на условиях их окупаемости и софинансирования, в том числе с коммерческими участниками рынка», — отметил источник, знакомый с ситуацией. Это не означает, отмечает наш собеседник, что ВЭБ потерял интерес к технологиям, включая блокчейн, просто теперь потенциальные инновационные инвестиции должны соответствовать двум принципам: это должна быть технология, важная для самой корпорации, или технология, полезная для ее проектов, например, по развитию городской среды.

Центр цифровых трансформаций был основан в середине 2017 года на фоне хайпа вокруг криптовалют. Основными проектами коммуны были создание реестров для договоров долевого участия, для титула на недвижимое имущество, прототипа для управления пенсионными счетами НПФ в концепции ИПК (индивидуального пенсионного капитала), контроль за льготными лекарствами на основе маркировки, регистрация патентов. Известно, что часть проектов уже действуют. Так, основана и работает ассоциация IPChain – проект, нацеленный на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности (блокчейн для регистрации патентов), на высокой стадии готовности платформа ДОМ.рф, блокчейн для которой разработал Waves. Как развиваются остальные проекты, не сообщается.

На территории коммуны размещались резиденты - представительства и офисы свыше 20 компаний, среди которых Ethereum, Bitfury, Waves, E&Y, PwC. Также там разрабатывались правовые основы криптоэкономики – действовал Legal Lab. В целом на базе блокчейн-коммуны отрабатывались новые способы взаимодействия людей в цифровой среды — даже кофе там можно было купить только за специальные токены, которые обращались внутри Центра и распределялись среди резидентов в соответствии с внесенным авансом.

Представитель госкорпорации отмечает, что ВЭБ не планирует выходить из консорциума, куда входят ВЭБ, ФПИ, ООО «ВЭБ инновации», МГУ и АНО «Цифровая экономика» и проекта по созданию отечественного оптического квантового симулятора, рассчитанного не менее чем на 50 кубитов (квантового компьютера – прим. «Эксперт»). В него ВЭБ вошел в 2018 году. Планируется, что госкорпорация сохранит дочернюю структуру «ВЭБ-инновации», которую возглавляет Олег Теплов. Она станет "точкой входа" для работы с инновациями, цифрой и технологиями и стартапами. «Мы по-прежнему крайне заинтересованы в цифровых инновациях, особенно когда они могут быть применимы в рамках приоритетных задач ГК развития ВЭБ.РФ, например, в деятельности экспортных центров и проектах городской экономики», — говорит представитель госкорпорации.