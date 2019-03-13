Железнодорожные вокзалы России оборудуют «умной» системой информирования

До конца 2019 года 16 российских железнодорожных вокзалов оборудуют автоматической системой информирования.

Речь идёт о вокзалах: Казань, Адлер, Хоста, Аэропорт Сочи, Роза Хутор, Олимпийский Парк, Эсто-Садок, Сочи, Самара, Уфа, Ульяновск, Брянск, Курск, Курган, Великий Новгород, Выборг.

Напомним, в настоящее время автоматическая система информирования уже функционирует на 52 вокзальных комплексах страны.

Таким образом, до конца года «умная» система информирования пассажиров будет работать почти на 70 вокзалах страны, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

В этот проект, который является одним из ключевых IT-проектов российских железнодорожных вокзалов, планируется инвестировать около 390 млн руб.

Отмечается, что умная система работает автоматически и полностью исключает человеческий фактор. Так, при получении данных о движении поездов система выводит их напрямую на табло вокзала и автоматически запускает голосовые объявления по громкой связи.