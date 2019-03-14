США перебрасывают бомбардировщики B-52 в Великобританию

В пятницу на аэродроме ВВС Великобритании в Фэйфорде, графство Глостершир, сядут восемь американских бомбардировщиков В-52 ВВС США. Поддержка, включая гигантский транспортный самолет C-17 Globemaster, уже прибыл в место назначения.

Стратегические бомбардировщики пребрасваются в Британию, пишет издание Mirror, накануне учений НАТО в Грузии. Однако примут ли они участие в учениях «NATO-GEO EX19», пока неизвестно.

В штаб-квартире НАТО объясняют, что учения, начинающиеся у границ России 18 марта, должны "улучшить взаимодействие между НАТО и Грузией". Грузинские военные также познакомятся со стандартами Североатлантического альянса по совместной подготовке и проведению учений.

Не исключено, что прибытие американских военных самолетов в Фэйрфорд вызовет протесты местных жителей. По крайней мере, предыдущее появление на этом аэродроме «летающих крепостей» спровоцировало огромную демонстрацию протеста.

Из Фэйфорда В-52 летали бомбить в 1991 и 2003 годах Ирак и в 1999 г. Югославию. Кстати, к 2024 году на этом аэродроме разместятся американские самолеты-разведчики Rivet Joint RC-135.