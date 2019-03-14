Франция прислала делегацию в Крым

Для участия в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией на полуостров прибыла делегация французских парламентариев и политиков в составе 12 человек, среди которых, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей.

Также на полуостров прибыли почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей - мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. Визит продлиться до 16 марта.

Как сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, подобные визиты крайне важны для российского региона, поскольку говорят об изменении ситуации в мире в отношении событий в марте 2014 года.

«Это своего рода признание. Пусть это и в рамках народной дипломатии. Но, это признание Крыма», - поделился Черняк.

Он связывает с подобными визитами реализацию курортного потенциала Крыма в плане увеличения потока иностранных туристов на полуостров.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором более 98% жителей проголосовали за вступление в состав РФ. Итоги плебисцита не признают на Западе, что повлекло за собой целый ряд санкционных мер со стороны США и ЕС.