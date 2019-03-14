FT узнала о плане «Б» для «Северного потока-2»

По информации источников газеты Financial Times, оператор «Северного потока – 2» рассматривает план, который позволит нивелировать газовую директиву ЕС. Об этом сообщают Ведомости. Суть этого плана состоит в выделении последних 50 км газопровода в отдельную компанию. Как отмечает издание, такая мера «существенно подорвет принятое в прошлом месяце решение Евросоюза о том, что весь проект будет регулироваться энергетическими правилами ЕС».

Согласно плану, новая компания будет владеть и управлять небольшой частью подводного трубопровода в немецких территориальных водах, пишет FT. Остальная часть «Северного потока – 2» (почти 1200 км по дну Балтийского моря) останется за пределами юрисдикции ЕС.

Этот план может вызвать усиление критики в адрес «Северного потока – 2», который, по мнению некоторых стран центральной и восточной Европы, противоречит усилиям ЕС по диверсификации источников энергии, отмечает FT.

Министерство экономики Германии и Nord Stream 2 AG отказались комментировать изданию идею выделения участка газопровода в отдельную компанию.